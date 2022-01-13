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江凌与万达集团董事长王健林举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.23 17:19

江凌与万达集团董事长王健林举行工作会谈
洛阳文旅集团与万达集团签署战略合作框架协议
刘海波、徐衣显出席相关活动　　

　　23日，市委书记江凌与来洛考察的万达集团董事长王健林举行工作会谈，并共同参加洛阳文旅集团与万达集团战略合作框架协议签约仪式。

　　江凌对王健林一行来洛考察表示欢迎，对万达集团对洛阳发展给予的支持表示感谢。他说，进入新发展阶段，文旅产业的发展方式、运营内容、商业模式都发生了新变化，“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”正在引领新潮流，文化、体育、休闲、影视、酒店等多要素融合正在成为新趋势，轻资产运营正在成为文旅企业的核心竞争力。洛阳历史文化资源丰富，在传承弘扬中华优秀传统文化中拥有许多稀缺资源，在发展沉浸式文旅产业上具有独特优势。希望万达集团充分发挥策划、运营、平台等综合优势，聚焦洛阳特色文旅IP，在洛谋划建设盛唐文化主题的沉浸式体验项目，助力洛阳打造全国沉浸式文旅产业发展新高地，为坚定文化自信作出更大贡献。

　　王健林介绍了万达集团近年来推动商业、文旅、体育、影视、儿童等产业发展的情况。他说，当前文旅产业正在加快实现数量增长向质量增长的转型。洛阳是著名历史古都、旅游强市，依托良好的文化底蕴、旅游资源、生态优势，文旅产业发展空间和潜力巨大。万达集团将以此次合作为契机，更好发挥经验优势、产业优势，充分挖掘洛阳文化资源、自然禀赋，高标准推动龙门旅游度假区等合作项目建设，助推洛阳文旅产业跨越式发展。同时，将依托自身国际资源，积极在洛开发国际A类体育赛事，助推洛阳实现文体旅融合发展。万达集团对在洛投资信心十足，将全力推动合作项目加快建设、尽早运营，为古都洛阳交上一份精彩答卷。

　　按照协议，万达集团将与洛阳文旅集团在龙门旅游度假区、万安山旅游度假区、新唐街、在河之洲旅游度假区等项目中开展深度合作，助力洛阳打造全国文旅文创高地和国际文化旅游目的地；在商业、体育、服务业发展方面开展广泛合作，助力洛阳文旅集团打造全国一流的文旅产业国有资本投资运营公司。

　　万达集团首席副总裁刘海波，万达文化集团副总裁兼体育集团副总裁、中国公司总裁高益民，市领导徐衣显、王军、张玉杰、杨劭春、魏险峰等出席会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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