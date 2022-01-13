2022洛阳河洛文化旅游节暨第五届中原国际文化旅游产业博览会开幕

23日，2022洛阳河洛文化旅游节暨第五届中原国际文化旅游产业博览会在洛阳会展中心开幕，拉开了一场独具魅力的河洛金秋文旅盛宴。

2022洛阳河洛文化旅游节暨

第五届中原国际文化旅游产业博览会开幕

江凌、赵云龙、徐衣显、吴中阳、杨炳旭等出席

23日，2022洛阳河洛文化旅游节暨第五届中原国际文化旅游产业博览会在洛阳会展中心开幕，拉开了一场独具魅力的河洛金秋文旅盛宴。

省委常委、市委书记江凌，省委宣传部副部长赵云龙，省文化和旅游厅副厅长朱建伟，省文化旅游投资集团总会计师梁爽，市领导徐衣显、吴中阳、杨炳旭、王飞、王军、魏险峰，以及参展商代表广州傲多户外用品有限公司总经理金成权等共同出席开幕式。

2022洛阳河洛文化旅游节和第五届中原国际文化旅游产业博览会由省委宣传部指导，省文化和旅游厅、洛阳市政府共同主办。开幕式以一场独特的沉浸式演艺展开，以草坪营地、唐代船宴为场景，通过历史穿越的互动，把现代露营与古代船宴等古今户外休闲方式展现得淋漓尽致，让与会嘉宾和观众身临其境感受文旅休闲和户外运动的乐趣。

一年一度的河洛文化旅游节是传承弘扬河洛文化、扩大对外交流合作的重要节会品牌，影响力、美誉度不断提升。2022洛阳河洛文化旅游节秉承“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的办节理念，围绕青年群体，突出互联网传播思维，举办中原国际文化旅游产业博览会、“奇妙城市·游玩盲盒”开箱节、“青春梦想 理想洛城”沉浸式青年友好活动、“行走洛阳 读懂历史”东方博物馆之都系列活动、“伏牛山居 金秋印象”乡村系列旅游季、“古都夜八点”系列休闲活动等7大项文旅活动，挖掘河洛文化内涵，推介秀美伏牛山水，推进文旅文创深度融合，拉动青年消费快速增长，倾力助推洛阳打造全国沉浸式文旅目的地。在常态化疫情防控下，本届河洛文化旅游节坚持线上线下结合，聚焦营销洛阳文旅，注重移动端传播，组织策划“正青春 爱洛阳”2022洛阳河洛文化旅游节云游古都、“沉浸洛young城”抖音·第四届全球文旅创作者大会(洛阳站)等活动，持续提升河洛文化网上传播力、影响力。本届河洛文化旅游节将持续至10月13日。

作为河洛文化旅游节中的“重头戏”，第五届中原国际文化旅游产业博览会聚焦文旅产业新风口，以“新户外、新消费、新生活”为主题，集中展示民宿露营、户外休闲、旅游装备、房车机车、潮流运动、冰雪运动、特色文创、文旅消费品等文旅产业及特色旅游商品，打造一站式“文化+旅游+产业”展示交易专业综合服务平台，着力拉动文旅消费，提升旅游热度，助推产业发展。本届博览会首次尝试“主会场+分会场”办展形式，主会场设在洛阳会展中心，吸引200余家国内外知名文旅企业参展，以展示、交易为核心，突出沉浸式、场景化布展，开放式布设各类户外休闲体验场景；分会场设在隋唐洛阳城天街，打造集露营、美食、游乐、音乐于一体的潮流体验地。博览会为期3天，将持续至25日。

开幕式结束后，与会领导和嘉宾共同巡馆观展，与参展商代表、户外运动爱好者、文旅创作者等深入交流，共同探讨文旅融合发展新趋势新机遇新业态。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 戚帅华)