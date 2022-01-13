洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市委召开社区体育公园建设工作推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.22 19:07

市委召开社区体育公园建设工作推进会
江凌主持 徐衣显参加

　　22日，市委召开社区体育公园建设工作推进会，听取工作进展情况汇报，对扎实做好下步工作提出要求。市委书记江凌主持会议并讲话。

　　高水平建设社区体育公园，是市委市政府着力推进的重点民生工程，也是打造全国文明典范城市的重要载体。目前，我市已经完成顶层设计，出台《洛阳市社区体育公园规划建设导则及布局规划》，明确选址标准和建设任务，200个社区体育公园项目已全部完成选址，正在有序推进建设。

　　会议指出，规划建设社区体育公园，是深入学习贯彻习近平总书记关于体育工作的重要论述、认真落实党中央构建更高水平全民健身公共服务体系部署要求的实际行动，是结合洛阳实际推动基本公共服务进社区，更好满足群众现代化生活需求的有益探索，也是立足新发展阶段，着力提升城市功能品质的重要抓手。全市各级各部门要提升政治站位，深刻认识抓好社区体育公园建设的重大意义，加快构建“片区、社区、小区”三级体育公共服务体系，不断提升全民健康素养。

　　会议强调，要进一步明确工作责任，各城市区要担起主体责任，统筹抓好社区体育公园的建设管理、运营维护等工作；弘义集团要担起经营性项目建设责任，在社区体育公园中植入经营业态、打造运营平台、推动服务成网，着力形成社区公共服务连锁运营品牌；市直相关部门要主动担当作为、积极靠前服务，主动研究解决存在问题，为社区体育公园建设提供良好保障。要进一步加快工作进度，坚持规划引领，严格落实《洛阳市社区体育公园规划建设导则及布局规划》标准要求，深入研究周边群众运动健身实际需求，强化运营前置理念，推动片区级社区体育公园融入邻里中心等综合服务功能，加强对老旧厂房、闲置物业等资源的统筹利用，确保在9月底前全面完成社区体育公园规划设计工作；坚持分批建设，紧盯目标、明确节点、倒排工期、压实责任，确保春节前率先建成运营一批，明年上半年高质量完工一批，明年年底前完成全部建设任务。要进一步解决资金难题，统筹用好体彩公益金、财政奖补资金等进行建设，公益性项目积极争取上级政策支持，经营性项目探索“基金+融资+财政补贴”等更加灵活多样的建设运营模式，引导鼓励社区志愿者参与日常管理，组建群众性体育健身类合作社，形成共建共治共享的良好格局。要进一步完善工作机制，加强工作统筹，建立工作台账，强化日常调度，及时督导指导，统筹好政府和市场力量，确保高质量完成社区体育公园建设任务。要尽快完成苗木移栽，做好土地要素保障，积极谋划群众性体育赛事，确保社区体育公园项目及早开工建设、早日发挥效益。

　　徐衣显、王军、孙延文、张玉杰、魏险峰、牛刚等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
        近期，河南省文化和旅游厅公布了2022年河南省特色生态旅游示范镇名单，我市5个乡镇上榜。分别是：洛宁县故县...
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳拟推出房贷商转公政策！现公开征...
  • 洛阳持续推进基础设施建设 为构建绿色...
  • 徐衣显主持召开全市经济运行调度会
  • 学前教育：增加公办学位，让娃“上得...
  • 河南省博物馆志愿服务典型案例公布 洛...
  • 警方带您了解那些高频电诈道具
  • 抢抓生物医药产业风口 研发天然植物提...
  • 书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场...
  • 洛宁“95后”小伙儿唱响山货“出山”记
  • 88岁的老党员刘桂荣：“党的恩情我报...
    		•
    百姓呼声
    老城区金翠路已经列入2022年城建计划
    购买本地商品房提取公积金需持这些材料
    精彩图片
    赏明月 度中秋【高清图】
    中亚班列发车忙【组图】
    游龙门石窟 欢度中秋假期
    中秋假期，黄河湿地风...
    精彩热帖

    秋日胡杨

    游隋唐园随拍

    “醉”美隋唐

    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605