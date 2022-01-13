洛阳市委召开社区体育公园建设工作推进会

22日，市委召开社区体育公园建设工作推进会，听取工作进展情况汇报，对扎实做好下步工作提出要求。市委书记江凌主持会议并讲话。

市委召开社区体育公园建设工作推进会

江凌主持 徐衣显参加

22日，市委召开社区体育公园建设工作推进会，听取工作进展情况汇报，对扎实做好下步工作提出要求。市委书记江凌主持会议并讲话。

高水平建设社区体育公园，是市委市政府着力推进的重点民生工程，也是打造全国文明典范城市的重要载体。目前，我市已经完成顶层设计，出台《洛阳市社区体育公园规划建设导则及布局规划》，明确选址标准和建设任务，200个社区体育公园项目已全部完成选址，正在有序推进建设。

会议指出，规划建设社区体育公园，是深入学习贯彻习近平总书记关于体育工作的重要论述、认真落实党中央构建更高水平全民健身公共服务体系部署要求的实际行动，是结合洛阳实际推动基本公共服务进社区，更好满足群众现代化生活需求的有益探索，也是立足新发展阶段，着力提升城市功能品质的重要抓手。全市各级各部门要提升政治站位，深刻认识抓好社区体育公园建设的重大意义，加快构建“片区、社区、小区”三级体育公共服务体系，不断提升全民健康素养。

会议强调，要进一步明确工作责任，各城市区要担起主体责任，统筹抓好社区体育公园的建设管理、运营维护等工作；弘义集团要担起经营性项目建设责任，在社区体育公园中植入经营业态、打造运营平台、推动服务成网，着力形成社区公共服务连锁运营品牌；市直相关部门要主动担当作为、积极靠前服务，主动研究解决存在问题，为社区体育公园建设提供良好保障。要进一步加快工作进度，坚持规划引领，严格落实《洛阳市社区体育公园规划建设导则及布局规划》标准要求，深入研究周边群众运动健身实际需求，强化运营前置理念，推动片区级社区体育公园融入邻里中心等综合服务功能，加强对老旧厂房、闲置物业等资源的统筹利用，确保在9月底前全面完成社区体育公园规划设计工作；坚持分批建设，紧盯目标、明确节点、倒排工期、压实责任，确保春节前率先建成运营一批，明年上半年高质量完工一批，明年年底前完成全部建设任务。要进一步解决资金难题，统筹用好体彩公益金、财政奖补资金等进行建设，公益性项目积极争取上级政策支持，经营性项目探索“基金+融资+财政补贴”等更加灵活多样的建设运营模式，引导鼓励社区志愿者参与日常管理，组建群众性体育健身类合作社，形成共建共治共享的良好格局。要进一步完善工作机制，加强工作统筹，建立工作台账，强化日常调度，及时督导指导，统筹好政府和市场力量，确保高质量完成社区体育公园建设任务。要尽快完成苗木移栽，做好土地要素保障，积极谋划群众性体育赛事，确保社区体育公园项目及早开工建设、早日发挥效益。

徐衣显、王军、孙延文、张玉杰、魏险峰、牛刚等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)