洛阳市与华为公司、中国移动河南公司举行战略合作座谈会

21日，我市与华为公司、中国移动河南公司举行战略合作座谈会，洛阳昇腾人工智能实验室、中国移动(郑州)工业互联网研究院洛阳分院同时揭牌，市政府还与中国移动河南公司签署数字化转型战略合作协议，抢抓构建新发展格局战略机遇，推动洛阳数字经济发展取得新成效。

我市与华为公司、中国移动河南公司举行战略合作座谈会

洛阳昇腾人工智能实验室、中国移动(郑州)工业互联网研究院洛阳分院同时揭牌

市政府与中国移动河南公司签署数字化转型战略合作协议

江凌、杨瑞凯、楼向平、徐衣显出席相关活动

21日，我市与华为公司、中国移动河南公司举行战略合作座谈会，洛阳昇腾人工智能实验室、中国移动(郑州)工业互联网研究院洛阳分院同时揭牌，市政府还与中国移动河南公司签署数字化转型战略合作协议，抢抓构建新发展格局战略机遇，推动洛阳数字经济发展取得新成效。

市委书记江凌、华为公司高级副总裁杨瑞凯、中国移动河南公司总经理楼向平、市长徐衣显出席会谈及揭牌等活动。

江凌代表市委市政府对华为公司、中国移动河南公司对洛阳经济社会发展的支持和帮助表示感谢。他说，近年来，两家企业发挥各自优势，在新基建、产业导入、数字技术应用等领域和洛阳开展了一系列合作，为洛阳加快数字化转型奠定了良好基础。希望进一步深化合作，抢抓数字经济新风口，谱写互利共赢新篇章。要提升合作层次，深化企业与洛阳市级层面战略合作，完善推进机制，组建工作专班，推动合作不断迈上新台阶。要拓展合作领域，立足洛阳优势产业，紧盯城市运营、公共服务、社会治理等领域的新需求，梳理更多应用场景，深化产业链供应链合作，努力结出更多合作硕果。要创新合作方式，导入更多有潜力的市场主体，不断提升综合拉动效应，助推洛阳在数字化转型中走在全国全省前列、掌握更大发展主动。

杨瑞凯表示，华为公司与洛阳合作有良好基础。构建更加紧密的合作关系，对发挥华为公司技术优势，助力洛阳走好以创新引领发展之路具有重要意义。下一步，将积极发挥华为公司优势，在政府“一网通管”、国产化合作、政务云服务等领域深化合作，推动更多洛阳企业进入华为产业链供应链，更好地用科技赋能洛阳产业升级。

楼向平表示，洛阳在全省发展大局中地位重要。中国移动河南公司将积极落实省委数字化转型战略部署，紧盯洛阳发展所需，加大新基建投入力度，助力洛阳打造千兆示范城市，加快中部云谷大数据中心建设，加大技术、资金、人才支持力度，加大5G应用推广力度，为重振洛阳辉煌作出更大贡献。

洛阳昇腾人工智能实验室位于洛龙区，由河南移动、华为公司、洛阳弘义集团、洛龙区政府共同建设，规划建设算力100P的实验室，总投资5亿元。项目建成后，将孵化引进10家以上人工智能企业，带动洛阳本地算法研发能力大幅提升，形成百亿级人工智能产业集群，成为中部地区首个统筹科研创新与产业发展的多样化云服务算力集群，为洛阳人工智能产业发展提供强有力支持。

中国移动(郑州)工业互联网研究院洛阳分院，将依托中国移动在“5G＋工业互联网”等领域的技术优势，与洛阳的先进制造业企业深度合作，对现有工业互联网平台进行赋能，加快技术成果在工业企业的转化落地，加快5G关键技术和产品在工业流程中的融合创新，推动5G应用实现规模化拓展，有效助推洛阳产业转型发展。

根据市政府与中国移动河南公司签署的数字化转型战略合作协议，双方将以数字赋能高质量发展为主题，围绕“抓好数字基建、发展数字产业、深化数字赋能、完善数字治理、构建数字生态”等重点工作，推动洛阳数字化建设走在全省前列。河南移动将把洛阳作为业务发展重点支持区域，在“十四五”期间投资超30亿元，用于加快数字基础设施建设、打造“连接+算力+能力”新型信息服务体系。洛阳将把河南移动作为“数字强市”建设战略合作单位，从各方面给予支持。

华为公司河南区域总经理吴以平，中国移动河南公司董事、副总经理余谦，市领导孙延文、张玉杰、魏险峰等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)