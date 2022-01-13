19日至20日，全国人大调研组来洛，就农村集体经济组织法立法、推动小农户和现代农业发展有机衔接、推进高标准农田建设和实施盐碱化耕地改良等工作开展专题调研。

全国人大调研组来洛调研

王宪魁、蒋超良、陈润儿率队 江凌、乔新江参加

19日至20日，全国人大调研组来洛，就农村集体经济组织法立法、推动小农户和现代农业发展有机衔接、推进高标准农田建设和实施盐碱化耕地改良等工作开展专题调研。

全国人大常委会委员、全国人大农业与农村委员会副主任委员王宪魁，全国人大农业与农村委员会副主任委员蒋超良、陈润儿率队来洛调研。省委常委、洛阳市委书记江凌，省人大常委会副主任乔新江等参加活动。

19日下午，调研组一行首先来到孟津区横水镇农村集体三资监督管理中心，以解剖麻雀的方式详细了解农村集体经济组织建设、“政经分离”改革、农村产权流转交易等工作开展情况，鼓励基层进一步深化集体产权制度改革，加强农村集体经济组织建设，规范农村集体经济组织运行管理，在政经分离、账务分设、收益分享上持续探索，着力促进集体经济发展壮大和农民持续增收。

“三秋”生产即将来临，偃师区翟镇镇田中村高标准农田里连片种植的玉米株株挺拔、丰收在望。20日上午，调研组一行走进田间地头，察看玉米长势和节水灌溉设施配套，与种粮大户深入交流，仔细询问高标准农田建设标准、粮食产量和种粮效益。调研组指出，高标准农田建设是保障国家粮食安全和重要农产品供给的关键举措，要因地制宜建好管好用好高标准农田，促进良种良法配套、农机农艺融合，大力推进农药化肥减量，着力实现稳产量、提质量、增效益。

洛阳健稷农业科技产业园是一家以粮食收储、加工为基础，融合电商销售、物流配送等业态的农业龙头企业，带动周边形成6万亩种植基地。调研组一行深入企业园区，询问经营情况，察看产品展示，鼓励企业负责人努力打造农业全产业链，延伸加工链条，拓展销售渠道，强化利益联结，让农民更多分享产业增值收益。

在洛期间，调研组还召开座谈会，听取洛阳市乡村振兴和相关工作情况汇报，并围绕调研主题征求镇村基层干部、集体经济组织负责人、新型农业经营主体和农业社会化服务组织代表的意见建议。调研组对河南省、洛阳市坚持农业农村优先发展，全面实施乡村振兴战略的成效给予肯定。调研组强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，坚决扛牢粮食安全重任，抓住种子和耕地两个要害，夯实粮食生产能力基础，为保障粮食安全作出更大贡献。要加快构建现代农业产业体系，大力发展农产品加工，强化品牌打造和质量升级，不断提高农业质量效益和竞争力。要深化农村改革，增强发展活力，突出抓好家庭农场、农民合作社等农业经营主体发展，加快推进生产方式、经营方式转变，加快发展农业社会化服务，支持小农户和现代农业发展有机衔接，让农民更多分享产业增值收益。要积极推动农村集体经济组织法立法，着力在法治轨道上推动集体经济健康发展，不断巩固党在农村的执政基础，巩固和完善农村基本经营制度，促进全体人民共同富裕。

全国人大调研组成员，省人大常委会相关负责同志，市领导徐衣显、吴中阳、王军、张献宇、杨劭春等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)