徐衣显率队在广西南宁、柳州开展招商考察

16日至17日，市长徐衣显在参加第十九届中国—东盟博览会相关活动后，在广西壮族自治区南宁市、柳州市开展招商考察，深入企业走访对接，积极推动多领域、深层次务实合作。

徐衣显率队在桂开展招商考察

精准对接抢风口务实合作抓项目

为推动高质量发展聚资源蓄势能

16日至17日，市长徐衣显在参加第十九届中国—东盟博览会相关活动后，在广西壮族自治区南宁市、柳州市开展招商考察，深入企业走访对接，积极推动多领域、深层次务实合作。

新能源产业是我市着力培育的十大重点产业之一。在广西申龙汽车制造有限公司主要负责人的陪同下，徐衣显在该公司考察，详细了解氢燃料重型卡车、新能源物流车、微循环公交车等车辆的研发制造、市场销售等情况，并试乘新能源公交车。徐衣显表示，广西申龙汽车公司与洛阳申龙新能源汽车公司的合作基础良好、前景广阔，希望双方积极落实在中国-东盟博览会上签署的战略合作协议，在新能源客车、重型卡车整车制造和销售等方面深化合作，助力洛阳形成整车制造及销售完整链条，发挥洛阳综保区优势，在东盟市场抢占先机，打造新能源产业集群。

位于南宁市西乡塘区的国家级“美丽南方”田园综合体建设试点项目，实现了生产、生活、生态“三生同步”，一二三产业“三产融合”，农业、文化、旅游“三位一体”。徐衣显走进青瓦房古村落、忠良屯综合示范村参观，听取田园综合体开发模式、运营管理、农文旅融合等情况介绍。徐衣显指出，要充分借鉴“美丽南方”田园综合体项目的发展经验，与洛阳乡村运营有机结合，促进农文旅互动融合，将生态优势转化为经济优势，探索走出丘陵山区农业提质增效、农民增收致富的新路子，激活全面推进乡村振兴的“新引擎”。

当红齐天集团在我市涧西区投资建设了SoReal5G XR电竞未来乐园项目，结合工业建筑风貌和历史文化印记，着力打造工业文化流行符号。在柳州市，徐衣显与当红齐天集团副总裁马子涵一同考察柳州祥云SoReal螺乐园项目。徐衣显表示，希望双方不断凝聚联动发展、互利共赢的合作共识，在电竞未来乐园项目的基础上，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、交互式传播”，融合“线上传播、线下体验”，体现“古今辉映、诗和远方”，支持工业遗产转型“设计工厂”“创意工坊”，打造更多适应青年特点、富有洛阳特色、彰显古都特质的文旅新业态，助推洛阳建设青年友好型城市、全国沉浸式文旅目的地。

徐衣显还到广西北部湾港务集团、南南铝加工有限公司等进行了实地考察。

牛刚参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)