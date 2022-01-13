昨日，市长徐衣显率队在西安市围绕光电元器件、复合新材料、智慧低碳物联网等项目推进与相关企业负责人深入洽谈交流，共商多领域务实合作路径，共谋高质量发展风口产业，达成广泛共识，取得积极成果。

徐衣显率队在西安开展招商对接活动

深化对接抢抓风口产业新机遇

务实合作培育转型升级新动能

昨日，市长徐衣显率队在西安市围绕光电元器件、复合新材料、智慧低碳物联网等项目推进与相关企业负责人深入洽谈交流，共商多领域务实合作路径，共谋高质量发展风口产业，达成广泛共识，取得积极成果。

中航富士达科技公司是国内射频同轴连接器行业的领军企业，徐衣显实地考察实验室和生产车间，与名誉董事长郭建雄等举行工作会谈。他说，中航富士达产品科技含量高、市场前景广、经济效益好，与洛阳市抢抓产业风口、打造光电元器件等十大产业集群的契合度高、合作点多，为企业在洛投资兴业提供了更为广阔空间。郭建雄表示将持续深耕洛阳，谋划新项目，布局新赛道，助力洛阳光电元器件产业高质量发展。

陕西斯瑞新材料公司是一家以高性能铜合金材料研发、制造和销售为主营业务的高新技术企业。徐衣显考察企业展厅和车间，与董事长王文斌等座谈交流。他表示，当前，洛阳新材料产业基础雄厚、优势突出，希望双方积极加强合作，共同促进项目落地，实现地企共赢发展。王文斌表示将发挥企业优势，更快融入洛阳发展大局，精选项目、精准投资，为洛阳高质量发展助力蓄势。

西安优势物联网科技公司是陕西省物联网产业链的链主企业，整体技术水平国际领先。徐衣显与董事长孙长征等深入洽谈，共同探讨物联网技术开发、场景应用等，并就在洛谋划建设智慧低碳物联网产业链事宜进行具体对接。双方一致认为，发展物联网产业，是落实国家“双碳”战略的重要举措，将深化务实对接，加强交流互动，积极推动在洛筛选合适实体、打造智慧低碳物联网应用场景试点，扩大应用推广领域，促成更多项目落地，带动延链补链强链，形成新的产业增长点。

徐衣显还分别前往西安大地风景文旅集团考古探索中心和位于中南高科·西安临空产业港内的麦迪睿科技公司、奥立纬物联科技公司等企业实地考察对接，加快推动合作项目落地实施。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）