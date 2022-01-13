洛阳大河荟品牌招商大会暨项目签约圆满举行

8月5日下午，城投集团所属国花公司投资建设的大河荟项目招商推介会在洛阳钼都利豪国际饭店圆满落幕。

8月5日下午，城投集团所属国花公司投资建设的大河荟项目招商推介会在洛阳钼都利豪国际饭店圆满落幕。

洛阳市文化广电和旅游局副局长：李照斌

洛阳国晟集团党委副书记，城投集团党委书记、董事长：吴晓丹

洛阳市文化广电和旅游局副局长李照斌、洛阳市商务局副局长刘连会、洛龙区文化广电和旅游局副局长韩继红、洛阳国晟集团党委副书记、城投集团党委书记、董事长吴晓丹等相关领导及商业合作伙伴和媒体代表300余人参加活动。

洛阳国花新能源科技有限公司副总经理、大河荟运营公司总经理：李亮

吴晓丹同志指出，大河荟项目是城投集团为落实国晟集团“12365”发展战略，以投资政府引导产业为契机，谋划探索市场化经营性项目投资新模式的具体项目，也是深入贯彻落实市委提出的着力打造“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”商业新业态决策部署的重要载体。

吴晓丹同志强调，目前，国内文化旅游、商业综合体正处于转型迭代的关键时期，打造一个集青年消费、度假休闲、城市商务等多业态于一体的城市综合体，是大河荟将要交给全市人民的一份时代答卷。随着“沉浸式+”“青年社交+”“艺术活力”等时代发展步伐的到来，大河荟将梦幻光影演艺、饕餮河洛天街，中华生活美学馆、主题文化酒店、剧本轻娱基地、绿色充电等产品有机融合，依托洛阳丰厚的历史文化资源，一个多业态沉浸式都市商业综合体呼之欲出。建成后的洛阳大河荟，将成为聚合社会各界精英、服务国内外游客、满足商务客群、温馨家庭消费、吸引青年潮流、创新艺术科技的洛阳城市大本营。“大河荟+”势必成为构筑中国商业综合体创新业态的优秀代表。未来，国晟集团所属城投集团将继续不忘初心使命，持续打好“大河荟萃”牌，紧盯打造平台型创新型城市、全国文明典范城市、青年友好型城市“三大目标”，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”作出应有贡献。

活动中，来自各个行业的资深专家、企业家从不同角度表达了观点，在场的30多家品牌、非遗传承人进行了现场签约。

据悉，大河荟项目将于本年度12月份进入试运营状态。