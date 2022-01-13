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免费培训！免费办证！这个电商新媒体培训班开始招生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.05 19:42

　　洛阳市总工会电商新媒体培训班开始招生啦！有意向者可前来咨询、报名。

　　为推进“人人持证、技能洛阳”建设工作，充分发挥电商新媒体在促就业、惠民生等方面的积极作用，通过培训项目的实施，在促进职工技能提升、助力困难职工常态化帮扶服务、提高新就业形态劳动者就业、创业能力中彰显工会力量，确保“工会技能培训促就业行动”的全面落实。

　　市总工会电商新媒体培训班对学员实行免费技能提升培训，免费为获得相应职业(互联网营销师、电子商务师)技能认定的学员办理证书。

　　一、培训对象

　　1.下岗职工、转岗待岗职工、农民工、困难职工及其家庭成员。

　　2.全市各级工会干部，工会系统驻村第一书记，各级工会帮扶村创业农户商户、电商微商经营者。

　　3.有培训需求的企业。

　　二、培训内容

　　培训主要内容包括短视频引流课程、直播运营课程、短视频制作、直播策划实操训练等相关内容。

　　三、培训时间：每期3-5天。

　　四、培训地点：

　　根据具体情况而定，可在各县区“设立培训班”，市区培训班设在职工活动中心培训学校场地。

　　五、报名地址及联系电话

　　中州中路213号(原市总工会办公大楼，中州中路与嘉豫门大街交叉口东南角50米)10楼1001室咨询。

　　电话：63345688

　　段老师：13663881168 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 任旭东)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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