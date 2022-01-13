20日至21日，市长徐衣显带队拜访中国证监会、商务部、财政部、国家文物局、中科院计算所、中信国安集团等有关部委、科研机构、企业并举行工作会谈，达成广泛共识，为推动经济高质量发展赋能蓄势。

徐衣显赴国家有关部委对接工作并在京开展招商考察

深层次项目化对接沟通争取更大支持

全方位清单式务实合作推动互利共赢

20日至21日，市长徐衣显带队拜访中国证监会、商务部、财政部、国家文物局、中科院计算所、中信国安集团等有关部委、科研机构、企业并举行工作会谈，达成广泛共识，为推动经济高质量发展赋能蓄势。

徐衣显分别与中国证监会副主席王建军、上市公司监管部副主任刘连起，财政部预算司一级巡视员、政府债务研究和评估中心主任宋其超等举行工作会谈，就企业上市、专项债申报等事宜分别进行汇报对接，取得积极成果。

徐衣显向国家文物局党组成员、副局长关强等汇报对接，首先代表江凌书记和市委市政府对国家文物局一直以来关心支持洛阳发展表示感谢，恳请在隋唐洛阳城大遗址保护利用、二里头遗址申遗、汉魏洛阳城遗址博物馆建设等方面给予更大的政策、项目、资金支持。关强对文物保护“洛阳模式”给予肯定，表示将高度关注、持续支持重大文保工程建设，助推洛阳将资源优势转化为发展优势。

在商务部，徐衣显与自贸区港建设协调司司长唐文弘等举行工作会谈，汇报了洛阳片区深化首创性、集成性、差异化改革创新，形成了一批制度型开放“洛阳经验”，恳请商务部给予更大支持，释放“五区联动”战略叠加效应。唐文弘等表示，将继续支持洛阳片区改革创新，增创体制机制新优势，促进高质量发展。

在中科院计算所，徐衣显与计算所党委书记李锦涛等参观后座谈表示，希望计算所在已有良好合作基础上，聚焦强化创新引领作用、系统重塑产业生态、加速创新成果转化，以前瞻性眼光、专班化机制、常态化对接、清单式落实，在“一院、两基地、一示范”等更深层次、更高水平上深化战略合作。李锦涛表示将继续发挥技术、人才、资源等优势，持续深耕洛阳，谋划更多项目，助推洛阳数字经济发展，打造院地合作新标杆。

在中信国安集团，徐衣显与集团党委书记俞章法、总经理刘鑫等举行工作会谈，围绕在洛兴建电池正极材料项目等深入交流。双方一致同意深化战略合作，寻找更多合作切入点，早日转化为实际项目成果，推动互利共赢发展。

李新建、魏险峰分别参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)