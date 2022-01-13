7日至9日，市长徐衣显在结束中央党校学习后，在京带队拜访最高人民法院和财政部、国家发改委、住建部、教育部、国家税务总局、中国建材、中国化学等有关部委、企业、院所并举行工作会谈，围绕重要事项争取、重大项目推进等深入交流，达成广泛共识。

徐衣显赴国家有关部委对接工作并在京开展招商考察

深层次精准对接高效能务实合作

为经济社会高质量发展赋能聚势

7日至9日，市长徐衣显在结束中央党校学习后，在京带队拜访财政部、国家发展改革委、住建部、教育部、国家税务总局、中国建材、中国化学等有关部委、企业、院所并举行工作会谈，围绕重要事项争取、重大项目推进等深入交流，达成广泛共识。

在财政部，徐衣显拜会了副部长王东伟等，代表市委书记江凌向财政部一直以来关心支持洛阳发展表示衷心感谢，恳请财政部在洛阳机场三期等重大项目及产业发展上给予更多指导支持。王东伟肯定了洛阳发展成绩，对加大资金支持等给予了积极回应。

徐衣显与国家发展改革委产业司司长卢卫生、副司长龚桢梽等进行会谈，对关心支持洛阳发展表示感谢，汇报了重大项目进展情况。卢卫生等表示将继续关注支持，要求洛阳做实前期工作，营造一流环境，推动项目落地。

低碳化、智慧化转型是城市更新的必由之路。徐衣显与住建部建筑节能与科技司司长苏蕴山等举行会谈，他说，洛阳积极申报试点，突出数智赋能，加快低碳转型，科学推进城市更新。苏蕴山表示将支持洛阳申报城市更新和绿色低碳试点，助推城市提质，激发城市活力。

筹建洛阳乌拉尔大学是聚合优质教育资源的重要举措。徐衣显向教育部国际合作与交流司司长刘锦等汇报了筹建情况，恳请在完善办学章程等方面给予指导帮助。刘锦等表示支持筹建工作，要求做细实施方案，合力打造国际合作办学“洛阳样板”。

徐衣显在中国建筑科学研究院院长徐伟，中国建材集团党委常委、总会计师詹艳景，中国工程院院士、中国建材集团总工程师、凯盛科技集团董事长彭寿等陪同下考察企业展厅和产品，共同商讨绿色低碳城市发展、建筑新材料升级等事宜，就完善沟通对接机制、推动合作项目实施等取得积极成果。

徐衣显还分别与中国化学工程集团总经理文岗，泰国正大集团商业开发、金融投资、不动产管理、田园生态开发板块中国区CEO曹建华，东旭集团董事长李兆廷，春华资本首席执行官汪光然、富鸿新能源公司总经理李长红等进行会谈，各位企业家一致认为，洛阳发展态势好、机遇多、潜力大，将持续开展多领域、深层次务实合作，助力洛阳经济高质量发展。

河南科技大学校长孔留安、副市长牛刚等参加有关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)