洛阳市委理论学习中心组举行集体学习

17日，市委理论学习中心组举行集体学习，认真学习《习近平谈治国理政》第四卷及习近平总书记重要讲话、文章精神，围绕加快构建新发展格局进行研讨交流。市委书记江凌主持并讲话，杨骁、吴中阳、杨炳旭出席。

市委理论学习中心组举行集体学习

认真学习《习近平谈治国理政》第四卷

围绕加快构建新发展格局进行研讨交流

江凌主持并讲话 杨骁、吴中阳、杨炳旭出席

17日，市委理论学习中心组举行集体学习，认真学习《习近平谈治国理政》第四卷及习近平总书记重要讲话、文章精神，围绕加快构建新发展格局进行研讨交流。市委书记江凌主持并讲话，杨骁、吴中阳、杨炳旭出席。

会前，市委理论学习中心组成员认真进行自学，围绕研讨交流内容，撰写学习体会。在集中研讨交流阶段，何伟、李保国、孙延文、王琰君、李新红、任丽君结合工作实际，谈了学习体会。

江凌指出，要将学习《习近平谈治国理政》第四卷与一至三卷有机结合，持续在学懂弄通做实上下功夫，更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。市级领导要以上率下，带头先学一步、学深一层，示范带动全市各级党员干部读原著、学原文、悟原理，深刻感悟思想伟力，切实把学习成果转化为建强副中心、形成增长极的强大动力和实际成效。要更加善于从政治上把握和领悟习近平总书记系列重要论述，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在践行“两个维护”上更加坚定自觉，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；在增强“四个自信”上更加坚定自觉，始终高举中国特色社会主义伟大旗帜；在扭住“第一要务”上更加坚定自觉，通过加快发展尤其是推动产业发展，从根本上解决发展不平衡不充分问题；在勇于自我革命上更加坚定自觉，推进全面从严治党向纵深发展。

江凌强调，构建新发展格局，是以习近平同志为核心的党中央根据我国发展阶段、环境、条件变化作出的重大决策。要深入学习领会习近平总书记关于构建新发展格局的重要论述，始终对“国之大者”做到心中有数，抢抓构建新发展格局的战略机遇，奋力闯出一片高质量发展新天地，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。要进一步深化对构建新发展格局的认识，深刻认识到加快构建新发展格局是党中央的重大战略决策，是事关全局的系统性、深层次变革，是立足当前、着眼长远的战略谋划，也是加快推动转型发展的难得历史机遇，自觉从全局和战略高度准确把握构建新发展格局的战略构想，更好地掌握发展主动权、重塑竞争新优势。要把握好构建新发展格局的重要着力点，加快转换发展动力，推动经济发展方式加速由要素驱动向创新驱动转型，坚定不移走好创新引领发展之路；着力重构产业体系，既巩固基本盘，引导传统产业通过智能化改造提升竞争力、通过关联风口提升成长性，又发展新风口，聚焦第三代半导体材料、新能源、新型电子化工材料等产业风口，提升洛阳产业竞争力，加快实现换道领跑；持续深化体制改革，做好机构改革“后半篇文章”，稳妥推进事业单位重塑性改革，深化开发区“三化三制”改革，统筹做好教育、医疗、养老等民生领域改革，形成改革整体效应；更好统筹城乡发展，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，着力培育完整的内需体系；有效防范化解风险，始终把安全发展理念贯穿经济社会发展全过程各领域，增强风险意识、树牢底线思维，牢牢守住安全发展这条底线。要提高构建新发展格局的能力水平，把新发展理念作为引领发展的理论指引和行动指南贯穿始终，深刻领会和把握中国式现代化新道路的丰富内涵和内在特征，打造一支政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍，为洛阳改革发展提供有力保证。

市委理论学习中心组成员等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)