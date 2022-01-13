洛阳市青联第九届委员会第一次全体会议暨市学联第十次代表大会召开

16日，市青联第九届委员会第一次全体会议暨市学联第十次代表大会召开。市委书记江凌致贺信，代表市委对大会的召开表示祝贺，向与会的青联委员、学联代表，向全市广大青年和青年学生致以问候。

市青联第九届委员会第一次全体会议暨市学联第十次代表大会召开

江凌致贺信

16日，市青联第九届委员会第一次全体会议暨市学联第十次代表大会召开。市委书记江凌致贺信，代表市委对大会的召开表示祝贺，向与会的青联委员、学联代表，向全市广大青年和青年学生致以问候。

江凌在贺信中说，青年是党和国家事业的中坚力量，也是一个地方发展的决定因素。站在新的历史起点上，全市上下正坚持以创新引领发展，加快建强副中心、形成增长极，努力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。新时代的洛阳，比以往任何时候都更需要青年，也比以往任何时候都更能成就青年。希望全市广大青年和青年学生珍惜时代机遇、勇担历史使命，让听党话、跟党走成为青春最鲜明的基调，让有理想、勇担当成为青春最强劲的动力，让勤学习、强本领成为青春最生动的注脚，让能吃苦、肯奋斗成为青春最耀眼的底色，用实际行动勇担青春使命、书写青春华章，在洛阳现代化建设新征程中奋勇争先、建功立业。

江凌在贺信中指出，青联和学联工作是党的青年工作的重要组成部分。市青联学联要充分发挥党联系青年的桥梁纽带作用，教育引导广大青年和青年学生坚定不移跟党走、砥砺奋进新时代，支持帮助广大青年在河洛大地上施展才干、实现梦想，团结带领广大青年用青春的智慧和汗水共建美好洛阳。希望全市广大青年和青年学生更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，志存高远、脚踏实地，汇聚青春力量、奏响时代强音，让青春在重振洛阳辉煌的奋斗中绽放绚丽之花。

市委常委、统战部部长、副市长李新建出席会议开幕式并讲话。他代表市委市政府对全市青年和青年学生提出殷切希望，鼓励大家坚定信念、志存高远，争做新时代逐梦前行的时代先锋；勤勉学习、增长本领，争做新时代堪当重任的栋梁之材；开拓创新、勇担重任，争做新时代锐意进取的青年标兵；崇德向善、砥砺品格，争做新时代引领风尚的青春榜样，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”凝聚更加磅礴有力的青春力量。

会议宣读了人民团体发来的贺词，听取并审议通过了相关工作报告，选举李华敏为市青年联合会第九届委员会主席；选举河南科技大学学生会、洛阳师范学院学生会、洛阳理工学院学生会等15个会员团体组成市学生联合会第十届委员会主席团，选举河南科技大学研究生会为市学生联合会第十届委员会主席团体，邱应龙当选为市第十届学联主席。

市领导雷雪芹、李新红、张伊民等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 李雅君)