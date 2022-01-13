昨日，市委书记江凌带队深入中心城区调研全国文明典范城市创建暨城市提质工作，并主持召开座谈会，听取相关城市区城市提质工作谋划推进情况汇报，强调要坚持以群众实际需求为导向，以“两个建设、三个改造”为重点，持续提升城市形象、完善城市功能，推动全国文明典范城市创建暨城市提质工作不断取得新成效。

江凌调研全国文明典范城市创建暨城市提质工作

坚持以群众实际需求为导向

持续提升城市形象完善城市功能

昨日，市委书记江凌带队深入中心城区调研全国文明典范城市创建暨城市提质工作，并主持召开座谈会，听取相关城市区城市提质工作谋划推进情况汇报，强调要坚持以群众实际需求为导向，以“两个建设、三个改造”为重点，持续提升城市形象、完善城市功能，推动全国文明典范城市创建暨城市提质工作不断取得新成效。

老旧小区改造提升，事关城市文明形象和群众生活品质。江凌先后深入西工区市中心医院家属院、健康新村片区、行署路片区，涧西区鸿运小区，老城区民航家属院，瀍河区中交集团二公局四公司家属院察看老旧小区组团连片改造、加装电梯、物业进驻等工作。他指出，要下决心推进老旧小区组团连片改造，打破围墙阻隔，实现资源共享，补上服务短板，营造更好的生产生活环境；要把物业管理作为重中之重，因地施策解决管理难题，形成共建共治共享的良好格局。

江凌十分关注邻里中心、社区体育公园建设情况。他先后察看西工区棉麻路社区体育公园，涧西区鸿运小区邻里中心，老城区金谷北路社区邻里中心、状元红综合市场，瀍河区君澜湾社区红色物业、利民街社区邻里中心、万隆游园等项目建设运营情况。他强调，社区邻里中心建设要坚持规划引领，统一设计标识，紧盯“一老一小”重点人群，着力补齐社区医疗、日间照料等服务短板。社区体育公园建设要科学进行选址，合理设置项目，搞活市场运营，通过新建、改建等方式植入运动健身功能，更好满足群众运动健身需求。

江凌还察看了涧西区吉安北街、豫北新街，中州路口袋公园，老城区贴廓巷改造提升等街区“微改造”项目，指出特色街区建设要改造提升街巷环境，有效改善周边群众生活环境，打造高水平公共社交空间，实现良性循环、可持续发展。

在座谈会上，江凌指出，涧西区和西工区要在系统研究城市功能上下功夫，深化对现代城市发展规律的认识，准确把握人民群众对公共服务的新需求，着力提升教育、医疗、养老等公共服务水平，更好引领城市高质量发展。要在突破工作难点上下功夫，在医院、商场等人员密集场所周边增加一批停车位，优化停车收费方案，着力解决停车难题；积极推广“加电梯送阳光房”“共享电梯”“组团连片引入物业”等做法，着力解决老旧小区改造难题；有效整合资源，加强包装策划，用好政策性金融，着力解决建设资金难题；努力调动群众积极性，提升市民文明素养，着力解决群众参与度不高难题。要在抓好关键项目建设上下功夫，把老旧小区改造作为城市提质最重要的“里子”工程，扎实做好飞线充电治理、地下管网改造、加装电梯等工作，有效提升老旧小区服务功能；紧盯西苑公园、牡丹公园、涧河两岸等关键节点，推动更多绿色空间开放共享，加快提升景观层次、融合体育功能；树牢“微改造”理念，不断提升道路游园、绿地广场、背街小巷、农贸市场等公共空间的管理水平；深入推进公共服务进社区，以公益性为主、兼顾商业服务，构建“片区、社区、小区”三级服务体系，让群众更多共享改革发展成果。

江凌强调，老城区和瀍河区要增强发展信心，提高工作标准，勇于攻坚克难，深刻认识到城市建设管理中存在的短板，把全国文明典范城市创建暨城市提质工作摆在全局工作的重要位置，从根本上改善城市形象、完善城市功能。要加大组团连片改造力度，出台棚户区连片改造支持政策，加强市级层面对古城片区改造整体统筹力度，推动居民安置小区项目尽快完工见效。要抓好关键点线工程，聚焦“一片两点三线”，推动瀍涧大道片区全面提升形象，高标准规划建设隋唐大运河国家文化公园、翠云峰公园两大体育公园，抓好玄武门大街、金业路、九都路快速化改造三条主干道路建设，带动城市品质跨越式提升。要着力解决好底线问题，坚决取缔马路市场和占道经营，着力治理公共场所、公共空间私搭乱建，加大棚户区改造力度，提升城市公厕建设管理水平，全面清除住宅小区内垃圾随意堆放点，解决好群众“急难愁盼”问题。要着力提升公共服务水平，补上教育、医疗等服务短板，打造高品质生产生活环境，吸引更多风口产业和优秀人才落地，不断提升发展竞争力。

江凌还到涧西区东方二小、老城区状元红初中察看学校建设发展工作。

王飞、孙延文等参加调研。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）