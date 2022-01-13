全面加强党的建设 为洛阳发展提供坚强政治保证

昨日，“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大党的建设专场新闻发布会举行。市委组织部作主发布，市纪委监委、市委宣传部、市委直属机关工委等单位相关负责人就有关问题回答记者提问。 昨日，“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大党的建设专场新闻发布会举行。市委组织部作主发布，市纪委监委、市委宣传部、市委直属机关工委等单位相关负责人就有关问题回答记者提问。 党的十八大以来，市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入落实中央和省委部署要求，坚定不移加强党的全面领导和党的建设，以党建“第一责任”引领和保障发展“第一要务”，为加快建设社会主义现代化强市提供坚强政治保证。 以政治建设为统领 全市上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“第一议题”制度，广泛开展主题宣传教育活动，推动党的创新理论入脑入心。 全市认真贯彻习近平总书记关于立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的重要论述，扎实开展“能力作风建设年”活动，推动中央、省委决策部署落地见效，坚决拥护“两个确立”，始终做到“两个维护”。各级各部门严格落实重大事项请示报告制度，坚定扛牢管党治党政治责任，深入推进政治巡察，实现了十一届市委巡察全覆盖。 强化理论武装、思想建设 近年来，全市认真开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育等，完善各级党委(党组)理论学习中心组学习制度，开展各级各类理论宣讲53600余场。 依托洛阳红色教育资源，我市打造主题践学线路，开展宣传教育活动，结合重要时间节点，组织一系列群众性主题宣传教育实践活动，用发展成就汇聚人心、凝聚力量。全市上下深入学习宣传“时代楷模”陈俊武、“全国道德模范”李俊贤等重大先进典型，大力选树“身边好人”，用伟大精神、榜样力量引领广大党员干部。 抓好组织建设 我市树立鲜明用人导向，突出选用“五种干部”，深入开展优秀年轻干部培养“六个一百”实施计划，围绕市委中心工作，组织开展专题培训，培训干部40余万人次。我市还出台激励干部担当作为实施办法，创新差异化分类考核方式，更好激励干部勇担当善作为。 为持续建强基层党组织，我市深入开展“五星”支部创建，高标准完成2021年村(社区)“两委”换届，探索建立村干部收入激励机制，村干部收入水平平均提高50%左右，创新实施“镇选村培”农村发展党员、乡镇(街道)领导干部普遍直接联系群众等制度。 在吸引人才方面，我市持续集聚各类优秀人才，研究制定“1+22”人才引育政策体系，深入实施“河洛英才计划”，累计引进“河洛创新创业人才(团队)”35个，建立新型研发机构17家，引进各类人才45646人；聚焦青年友好型城市建设，研究出台专项行动方案，实施5大工程27项具体举措，优化青年人才生活补贴、购房补贴等政策，着力吸引更多青年人才来洛留洛、聚洛兴洛。 深化作风、纪律建设 全市上下认真贯彻市委“两个统一”要求，坚持“严”的主基调与激励干部担当作为相统一，细化出台6类16条容错免责清单，印发《常态化治理不担当不作为问题办法》，大力整治不担当不作为问题。 在问责方面，市纪委监委实施统筹问责、考验性问责，有效防止问责泛化、滥化、简单化、机械化，坚持诬告错告一起查，问题线索了结与澄清保护同步审批，做到应澄尽澄。在构建政治生态方面，市纪委监委督促全市党组织制定实施激励党员干部担当作为的具体举措，注重发现敢于担当作为的先进典型，不断涵养风清气正的政治生态。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）