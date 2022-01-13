“黄河安澜”网络主题宣传活动在洛启动 江凌出席并为采访团授旗

14日上午，由中央网信办网络传播局指导，河南省委宣传部、黄河流域九省区网信办和人民网主办的“黄河安澜”网络主题宣传活动在洛启动，深入学习宣传贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要论述，共同讲好新时代“黄河故事”，奏响新时代“黄河大合唱”。

14日上午，由中央网信办网络传播局指导，河南省委宣传部、黄河流域九省区网信办和人民网主办的“黄河安澜”网络主题宣传活动在洛启动，深入学习宣传贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要论述，共同讲好新时代“黄河故事”，奏响新时代“黄河大合唱”。

河南省委常委、洛阳市委书记江凌出席启动仪式并为采访团授旗。河南省委宣传部常务副部长曾德亚、河南省委网信办主任郭岩松及陕西、山西、山东、内蒙古等省区网信办代表出席启动仪式。郭岩松宣读中央网信办网络传播局副局长、一级巡视员张勇的致辞。我市领导王飞、王军参加活动。

张勇在致辞中表示，“黄河安澜”网络主题宣传活动是网信战线深入贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展重要论述的重要举措，是中央网信办2022年网上重大主题宣传区域协同的重点策划。希望广大网络媒体用好网络新技术、新手段、新应用，把握网络传播规律，发挥网络传播优势，讲好黄河文化故事，挖掘黄河文化时代价值，展示黄河文化魅力，共同书写黄河流域生态保护和高质量发展壮美诗篇。

曾德亚在讲话中指出，习近平总书记高度重视、始终牵挂黄河的保护和治理，亲自推动黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略。要进一步牢记领袖嘱托，学习好、领会好、宣传好习近平总书记重要讲话精神，用黄河沿岸人民获得感幸福感背后的生动故事，凝聚团结奋进出彩力量。要进一步网聚情感认同，以黄河文化为纽带展示黄河文化魅力，以高质量发展为重点推动黄河流域生态保护和高质量发展迈出新的更大步伐。要进一步汇聚创新动能，用灵动的笔尖、闪光的镜头，创作更多“带露珠”“沾泥土”“冒热气”的网络作品，向广大网民特别是青年网民讲述黄河保护发展的动人故事，让正能量产生大流量、好声音成为最强音，共同书写黄河流域生态保护和高质量发展壮美诗篇。

洛阳是黄河流域重要节点城市。近年来，洛阳市委市政府始终牢记总书记嘱托，紧紧抓住黄河流域生态保护和高质量发展的历史机遇，科学编制《洛阳市黄河流域生态保护和高质量发展规划》，有力推动黄河流域生态保护和高质量发展国家战略在洛阳落地生根。在实践中，洛阳坚持生态优先，以黄河流域生态保护治理为牵引，深化标本兼治，生态环境质量持续改善；强化底线思维，统筹抓好黄河干流和全市域综合治理，全面开展小流域“两清一护”治理工程，确保黄河长治久安；坚持创新引领，聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴，推动高质量发展不断取得新进展新成效；深化文旅融合，大力弘扬黄河文化，加快打造全国沉浸式文旅目的地，努力在融入重大国家战略中体现新担当、展现新作为。

启动仪式后，中央、省、市媒体记者代表集中在洛展开线下采风。活动期间，大家将深入黄河小浪底水利枢纽、黄河生态廊道，考察黄河流域生态保护治理成效，感受洛阳坚定治水兴水、保障黄河安澜的生动实践；深入隋唐洛阳城国家遗址公园、洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛邑古城，沉浸式体验黄河文化、河洛文化的独特魅力；深入洛阳大数据产业园、洛阳国家大学科技园、中信重工，近距离感受洛阳以创新引领高质量发展的蓬勃脉动。

据悉，本次活动同时在三门峡市设立分会场。洛阳线下采风活动结束后，采访团还将赴新乡、郑州等地采风。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 戚帅华/文 张怡熙 董格非/图 )