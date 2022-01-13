7日，市委召开专题会议，研究城市阳台、城市客厅规划设计和文博体育公园改造提升工作，对筹备好2022洛阳河洛文化旅游节暨第五届中原国际文化旅游产业博览会等提出要求。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究城市阳台、城市客厅规划设计和文博体育公园改造提升等工作

江凌主持

7日，市委召开专题会议，研究城市阳台、城市客厅规划设计和文博体育公园改造提升工作，对筹备好2022洛阳河洛文化旅游节暨第五届中原国际文化旅游产业博览会等提出要求。市委书记江凌主持会议。

为提升城市功能品质，我市拟对西工体育场、广播电视塔及周边区域进行统筹提升，打造城市阳台；对定鼎门广场进行改造提升，并结合隋唐洛阳城天街沿线谋划打造城市客厅。会议分别听取规划设计单位对城市阳台、城市客厅项目概念性设计和隋唐洛阳城天街展示提升等方案的汇报。

会议指出，城市阳台、城市客厅是城市的重要公共聚合空间。规划建设城市阳台、城市客厅，对洛阳提升都市形象、增添时尚气息，打造青年友好型城市具有重要意义。要扎实做好规划前期研究，对项目所在片区进行统筹谋划，科学界定综合交通、文化传承、滨水空间、公共服务等规划设计前置条件，梳理细化指导性意见，明确城市阳台、城市客厅项目规划设计导则。要强化功能研究，坚持运营前置，引入一批深受年轻群体喜欢的商业业态，既服务市民游客，又提升综合拉动效益，把城市阳台、城市客厅打造成洛阳的潮流时尚打卡地。要优化设计风格，城市阳台项目要利用好灰空间，打造时尚感强、视野良好、可以远眺的城市观景平台；城市客厅项目要与定鼎门、天街等统筹考量，完善配套服务，引入时尚业态，让游客更好感受洛阳的城市风貌、文化品位、古都气象。

结合我市社区体育公园整体布局，市委市政府将对文博体育公园进行改造提升，按照“片区体育运动中心”定位，提升现有场地空间，优化体育服务设施，为市民群众提供更优质的综合服务。会议指出，要坚持“以公益性为主、兼顾商业服务”原则，从市民群众需求出发，通过新建、改造等方式植入更多深受欢迎的运动健身功能，引入极限攀岩、飞盘、极限轮滑、山地探索等更受年轻人喜欢的体育项目，增加儿童游乐及足球、篮球、网球、乒乓球等全民健身场地，完善动力餐厅、商业服务等配套设施，更好满足市民日益增长的体育健身服务需要。

就做好2022洛阳河洛文化旅游节暨第五届中原国际文化旅游产业博览会筹备工作，会议指出，要聚焦营销洛阳文化旅游的目标，精心策划组织活动，深入挖掘河洛文化内涵，推介秀美伏牛山水，着力培育文旅文创特色品牌。要紧盯青年群体文旅消费新趋势，瞄准“户外+”、精致露营、潮流酷玩等文旅产业新风口，着力打造高质量的文旅节会、文旅展会。要始终绷紧疫情防控这根弦，高效统筹疫情防控和经济社会发展，制定详细专项防控预案，确保守好常态化疫情防控防线。

王飞、王军、孙延文、魏险峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)