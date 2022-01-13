在中秋佳节即将到来之际，7日上午，市委书记江凌专程看望慰问部分专家学者，代表市委市政府向他们和全市科技工作者致以诚挚问候和节日祝福，并深入中国船舶集团第七二五研究所调研创新平台建设和产业集群发展情况。他强调，要充分发挥人才第一资源作用，遵循科技创新规律，面向产业发展需求，全方位培养、引进、用好人才，加快实现科技自立自强，着力走好以创新引领产业高质量发展之路。

江凌看望慰问专家学者，并到中国船舶集团第七二五研究所调研

充分发挥人才第一资源作用

以创新引领产业高质量发展

在中秋佳节即将到来之际，7日上午，市委书记江凌专程看望慰问部分专家学者，代表市委市政府向他们和全市科技工作者致以诚挚问候和节日祝福，并深入中国船舶集团第七二五研究所调研创新平台建设和产业集群发展情况。他强调，要充分发挥人才第一资源作用，遵循科技创新规律，面向产业发展需求，全方位培养、引进、用好人才，加快实现科技自立自强，着力走好以创新引领产业高质量发展之路。

江凌先后来到河南科技大学、中国空空导弹研究院，分别看望中原学者、高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程实验室主任张永振和中国工程院院士、龙门实验室主任樊会涛。在专家办公室，江凌与他们促膝交谈，详细询问工作生活情况和最新研究进展，感谢他们对国家和洛阳科技创新、产业发展、人才培养作出的贡献，认真听取对洛阳发展的意见建议，勉励他们发挥专业优势，再攀高峰、引领创新、培育新人，在各自领域取得更大成就。

江凌指出，专家学者和科技工作者是洛阳的宝贵财富，是推动创新引领发展的重要支撑。要遵循人才成长规律和科研活动规律，注重平台留人、环境留人、机制留人，加快培养造就更多科技领军人才和创新团队。要用好大院大所大企业和高校人才资源，持续巩固做强传统优势领域，着力突破“卡脖子”关键核心技术，注重面向新需求开展科研攻关，加快科研成果转化，真正把创新落实到产业上。要完善人才评价和激励机制，全方位为科研人员松绑，完善科研人员职务发明成果权益分享机制，提高科研人员收益分享比例，激励人才更好发挥作用。各级各部门要带着感情做好人才保障工作，及时协调解决人才反映强烈的实际问题，让他们静心做学问、搞研究，多出成果、出好成果。

中国船舶集团第七二五研究所是专业从事舰船材料研制及工程应用研究的科研单位，一大批技术成果和重大装备在航母、深海载人潜水器等大国重器上得到应用。江凌走进试验测试与计量技术研究中心、橡塑材料制造部、复合材料工程实验室和研究所展厅，详细了解技术创新、产品研发、成果应用等情况。随后，江凌主持召开座谈会，听取企业关于组建新材料领域产业研究院、推动钛产业集群发展工作谋划情况汇报。

江凌指出，材料产业是战略性、基础性产业，也是高科技竞争的关键领域。七二五所在新材料研发生产方面优势明显，形成了多元产业板块，为海军武器装备发展和洛阳经济建设做出了重要贡献。下一步，要锚定制造业高质量发展主攻方向，紧盯新材料产业高端前沿，强化创新引领，发挥技术优势，做大产业规模，着力推动洛阳乃至全省材料产业高质量发展。要加快组建新材料领域产业研究院，科学确定发展定位，在巩固舰船材料研究优势的基础上，向高端装备新材料领域拓展，助力洛阳加快打造全国先进制造业基地；按照新型研发机构定位，创新运营体制机制，采取更加灵活的人事制度、薪酬体系，有效调动科研人员积极性，更加注重科研成果产业化，更加注重与洛阳产业和企业深度结合，真正在服务创新发展中快速做大做强；相关部门要拿出有针对性的扶持政策，统筹资源要素，用好产业基金，大力支持产业研究院建设发展；积极争取纳入国家和省科技创新体系，争取政策支持，汇聚创新人才，着力在更大范围整合创新资源。要加快推动钛产业集群发展，规划建设钛产业专业园区，瞄准医疗、新能源汽车等风口产业发展方向，加快推动上下游企业集群发展，着力提升钛产业集聚度和竞争力。

王军、任丽君等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)