6日，十二届市委财经委第七次会议召开，研究市级财政预算管理、制造业高质量发展专项基金运作、市属国有企业利用资本市场，以及高成长性企业培育、企业服务及制造业数字化转型等工作。市委书记江凌主持会议。

十二届市委财经委第七次会议召开

江凌主持 杨骁参加

6日，十二届市委财经委第七次会议召开，研究市级财政预算管理、制造业高质量发展专项基金运作、市属国有企业利用资本市场，以及高成长性企业培育、企业服务及制造业数字化转型等工作。市委书记江凌主持会议。

会议听取了2021年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况汇报。会议指出，发展是解决一切问题的基础。要坚持开源节流，既牢固树立过紧日子的思想，更加大产业发展力度，大力培植税源，增加财政收入；既充分发挥财政对收支预算管理的规范作用，更发挥财政对经济发展的促进作用，在高质量发展中增加财政收入。要转变思想观念，强化市场思维、运营理念，持续提升财政资金使用效益。要加快推进零基预算改革，聚焦保障市委市政府中心工作，打破预算安排和资金分配基数依赖，统筹整合财政资金，提高财政资源配置效率。要统筹化解政府债务和国有企业债务，坚决守住不发生系统性风险的底线。

会议听取了我市制造业高质量发展基金运作及对接省级层面基金工作情况汇报。会议强调，基金运用水平是衡量地方经济活跃度的重要体现。要分类设置产业扶持基金，聚焦扶持初创型企业，引导支持开发区、伊滨科技城、科技产业社区等平台设立天使基金，加快推动科技成果产业化；聚焦扶持高成长性风口企业，推动国有投资运营企业设立创投基金，加快推动高成长性企业做大做强；聚焦扶持传统产业转型升级，推动各级财政将产业扶持专项资金调整为政策性产业引导基金，加大对企业科技创新和“三大改造”支持力度。要分类完善运营机制，结合天使基金、创投基金、政策性产业引导基金特点，创新基金运营管理模式，对接引入社会资本，有效促进产业发展。要积极对接省级层面基金，通过省市联动做大基金规模，助推更多优质项目落户洛阳。

会议听取了关于国宏集团、国晟集团、文旅集团、轨道交通集团4家市属国有企业利用资本市场工作情况的汇报。会议指出，提高国有企业利用资本市场工作水平，对于促进地方经济社会发展意义重大。市属国有企业要提升站位、扛起责任，多渠道利用资本市场，把企业上市作为重要目标，有效提高直接融资比例，更好发挥资本在现代化建设中的重要作用。要把利用资本市场与做强主业结合起来，国晟集团要紧盯城市建设发展主战场，提升城市产业投资运营水平；国宏集团要立足产业资本运营，积极打造产业投资运营领域国有资本上市企业，推动洛阳产业发展；文旅集团要盘活更多文旅资源，积极谋划优质文旅资源上市，加快推动文旅文创成支柱；轨道交通集团要打造高水平城市运营平台，反哺城市重大交通基础设施建设。要加快市场化转型步伐，加大内部整合力度，加快人事制度改革，加强内控风险体系建设，完善投资决策机制建设，务求在重塑性变革上取得更大成效，加快实现政府投融资平台向国有资本投资运营企业转型。

会议听取了我市高成长性企业培育、企业服务、制造业数字化转型等工作情况汇报。会议强调，企业是城市发展的重要支撑。要加大企业帮扶工作力度，积极引导支持传统产业转型升级，推动高成长性企业、高新技术企业发展壮大，助推更多企业通过上市等途径用好资本市场，激发市场主体发展活力。要坚持从企业需求出发，统筹发挥政府和市场“两只手”作用，“一企一策”帮助有前景又有实际困难的企业摆脱困境、加快发展。要用好政策性金融工具，建立完善产业扶持政策，导入更多产业服务机构，助推产业做大做强。要持续改进党员干部队伍工作作风，不断提高服务企业的能力水平。

杨骁、李新建、王军、孙延文、梁庆、任丽君等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)