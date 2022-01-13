江凌到洛阳国晟集团调研

5日，市委书记江凌到洛阳国晟集团调研，强调要进一步把准定位、深化改革，抓住机遇、加快转型，着力打造高水平国有资本投资运营企业，在全市改革发展大局中发挥更大作用。

江凌在洛阳国晟集团调研时强调

把准定位 深化改革 抓住机遇 加快转型

着力打造高水平国有资本投资运营企业

5日，市委书记江凌到洛阳国晟集团调研，强调要进一步把准定位、深化改革，抓住机遇、加快转型，着力打造高水平国有资本投资运营企业，在全市改革发展大局中发挥更大作用。

江凌首先察看了国晟集团投资运营的部分项目。在市会议中心智慧停车场，江凌察看智能AGV机器人停车场日常管理工作，听取全市智慧停车系统建设运营情况汇报，指出要完善候车区等配套设施，增加智能停取车设备数量，提高工作效率，为群众提供更优质停车服务。在洛阳源耕品牌旗舰店，他实地察看系列产品销售、品牌运营及直播带货情况，强调要进一步优化商业模式，紧贴市场需求，建好销售平台，选准目标群体，丰富“线上+线下”联动营销模式，创造更多经济价值，更好助力乡村振兴。

随后，江凌主持召开座谈会，听取洛阳国晟集团深化改革发展情况汇报。江凌指出，提高国有企业投资运营发展水平，对地方经济社会发展具有重要意义。国晟集团成立以来，一手抓重组整合和转型发展，一手抓项目建设和生产经营，在短时间内完成重组并实现集团公司层面运营，实现资产、利润的大幅提升，成功获评AAA主体信用评级，重组整合积极效应初步显现，市委对此给予肯定。

江凌强调，国晟集团要进一步增强责任感使命感，大胆改革，求新求变，加快实现政府投资平台向国有资本投资运营企业的转变。要把准定位，坚持“聚焦城市、深耕城市、适度多元”发展定位，紧盯城市建设发展主战场，聚焦停车、养老、加装电梯、邻里中心、智慧城市、新基建等城市投资运营的重点领域、产业风口，深挖城市产业富矿，加快推动业态创新、模式创新，确保主业更清晰、竞争力更突出。要深化改革，加大内部整合力度，围绕集团主攻方向，科学重组二级公司，不断优化产业布局；加大人事制度改革，推动全员竞聘，深化任期制改革，完善薪酬体系，更好吸引人才、留住人才；加强内控风险体系建设，按照现代企业制度要求，建立健全风险防控长效机制；完善投资决策机制建设，组建投资决策委员会，务求今年在重塑性变革上取得更大成效。要抓住机遇，积极盘活现有资产，用好政策性金融工具，积极借力资本市场，着力推进资产证券化，有效降低债务风险；紧盯风口产业，科学谋划新项目，整合各类资源，深化与市场主体合作，有效增加经营性收入。要加快转型，坚持市场化、企业化方向，统筹优化公司架构、内部经营、思维能力，认真梳理资产资源，更多面向青年群体，积极对接新兴业态，导入更多优质产业，尽快做大一批市场前景好、可持续经营的大项目，为洛阳建设发展作出更大贡献。

王军、梁庆等参加调研及座谈会。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)