4日，洛阳市2022年“乡村振兴河南专场”暨“99公益日”网络募捐活动启动，深入贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴、慈善工作等重要指示精神，积极响应9月5日“中华慈善日”号召，广泛动员社会各界人士参与2022年“乡村振兴河南专场”暨“99公益日”慈善活动，为全面推进乡村振兴贡献慈善力量。

洛阳市2022年“乡村振兴河南专场”

暨“99公益日”网络募捐活动启动

江凌、杨骁、吴中阳、杨炳旭现场捐款 徐衣显通过网络捐款

4日，洛阳市2022年“乡村振兴河南专场”暨“99公益日”网络募捐活动启动，深入贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴、慈善工作等重要指示精神，积极响应9月5日“中华慈善日”号召，广泛动员社会各界人士参与2022年“乡村振兴河南专场”暨“99公益日”慈善活动，为全面推进乡村振兴贡献慈善力量。

市委书记江凌出席启动仪式，并现场带头为“扶弱济困兴河洛乡村”活动捐款。在中央党校学习的市长徐衣显通过网络形式参加募捐活动。杨骁、吴中阳、杨炳旭及在洛其他市级领导等参加启动仪式并捐款。

守望相助、扶危济困是中华民族的传统美德。慈善事业是一项人人向善的光荣事业。近年来，在市委市政府坚强领导下，在社会各界大力支持下，我市慈善事业取得了长足进步，慈善力量在打赢脱贫攻坚战、支持民生保障、助力疫情防控、参与防汛救灾等方面，发挥着重要作用。

腾讯“99公益日”活动，是由腾讯公益慈善基金会联合国内数千家公益慈善组织共同发起的一项全民公益活动。今年是我市参与腾讯“99公益日”活动的第五年，同时也是第一次举办“乡村振兴河南专场”活动。积极开展我市2022年“乡村振兴河南专场”暨“99公益日”网络募捐活动，对兜牢民生保障底线、助力乡村振兴、创建全国文明典范城市、促进慈善事业高质量发展具有重要意义。今年我市系统谋划了“扶弱济困兴河洛乡村”和“兴善举共建幸福家园”两个母项目，旨在充分发挥慈善事业促进作用，为助力乡村振兴作出更大贡献。

在启动仪式上，与会市领导及爱心人士纷纷通过手机扫码和现金等形式为“扶弱济困兴河洛乡村”活动进行捐款。伊电控股集团有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、洛阳鑫曙矿业股份有限公司、栾川县金兴矿业有限责任公司、洛阳国晟投资控股集团有限公司、洛阳市双语实验学校、万基控股集团有限公司、洛阳金鼎建筑材料有限公司、中建交通工程建设(洛阳)有限公司、金堆城钼业汝阳分公司、洛阳盛鸿金诺科技有限公司、洛阳嗨团网络科技服务有限公司、河南省中成房地产开发集团有限公司、洛阳天久科技有限公司、润奥供电股份有限公司、洛阳坤宇矿业有限公司、洛阳市江苏商会等爱心单位进行了现场捐款。经统计，我市启动仪式上共计筹措爱心捐款1500余万元。

活动号召，全市各级各部门要广泛动员社会各界参加慈善活动，各级主要领导带头捐款，组织广大党员干部积极参与，充分调动方方面面力量共同支持公益慈善，持续营造全社会关心慈善、支持慈善、参与慈善的良好氛围。未来几日，社会各界爱心人士仍可以继续通过微信扫码等方式参与“乡村振兴河南专场”暨“99公益日”网络募捐活动。

市直相关部门、驻洛央(省)企、市管企业、金融机构、科研院所、高等院校、医疗结构主要负责同志，部分爱心企业代表等参加启动仪式。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)