涧西区长春社区：推广特色便民海报 营造文明社区氛围

“这张便民海报真方便，一会儿我就把它挂起来，再不怕找啥电话的时候想不起来了。”8月30日上午，涧西区长春社区77岁的老党员肖水仙从社区工作人员手中接过了一份特殊的“礼物”，这份“礼物”就是由长春社区自主设计、制作的便民海报。

“这张便民海报真方便，一会儿我就把它挂起来，再不怕找啥电话的时候想不起来了。”8月30日上午，涧西区长春社区77岁的老党员肖水仙从社区工作人员手中接过了一份特殊的“礼物”，这份“礼物”就是由长春社区自主设计、制作的便民海报。

文明社区的创建标准、“五星”支部的主要内容、水电气暖维修的便民电话……这张社区便民海报，集中了近期社区的重点工作和居民可能用到的服务信息，条目式的排版让人一目了然，内容翔实，服务性十足。

“我们希望用这样的方式提高居民对社区工作的知晓率和参与度。”长春社区党委书记何谦说，社区党委利用支部党员大会、居民大会、“两委”走访等契机向辖区党员、群众发放社区便民海报，截至目前已发出近千张，在辖区内进一步营造了全员知晓、全员参与的创建氛围。

为持续助力文明社区创建、提升群众的社区归属感和幸福感，长春社区党委还计划于近期建设社区“五星”支部宣传文化墙，通过宣传横幅、宣传展板、便民海报、文化墙的形式，在辖区内形成多层次、高密度、全覆盖的宣传态势，推动“五星”支部创建和文明社区创建工作走深走实。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨）