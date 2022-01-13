洛阳市委召开疫情防控工作专题会议

29日下午，市委召开疫情防控工作专题会议，认真落实省委省政府关于疫情防控工作的部署要求，分析研判全市疫情防控形势，梳理存在的问题，对科学精准有效做好疫情防控工作，尽快实现“双清零”目标提出要求。市委书记江凌主持会议并讲话。

市委召开疫情防控工作专题会议

毫不放松抓好疫情防控

筑牢外防输入坚固防线

江凌讲话 徐衣显参加

29日下午，市委召开疫情防控工作专题会议，认真落实省委省政府关于疫情防控工作的部署要求，分析研判全市疫情防控形势，梳理存在的问题，对科学精准有效做好疫情防控工作，尽快实现“双清零”目标提出要求。市委书记江凌主持会议并讲话。市长徐衣显部署具体工作。

会议指出，近期，国内疫情呈现多点散发、局部爆发态势。我市汝阳等地发生输入性疫情。各地各部门和各级疫情防控指挥部要迅速进入应急状态，清醒认识当前疫情输入风险持续加大的严峻形势，毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，毫不放松抓好疫情防控各项工作，采取坚决果断措施，尽快实现“双清零”目标，严格防控输入性疫情传播，坚决守住长周期不发生规模性疫情的底线。

会议强调，要做实做细返乡报备，压实村(社区)干部责任，包保到户到人，精准掌握动态，做好源头防控；强化大数据反馈域外来洛返洛人员信息复核，逐一排查核实，及时进行核酸检测，做到早发现、早处置；加大社会面宣传力度，针对中高风险地区洛阳籍在外务工人员做好信息推送和教育引导，把“返乡必须提前报备”“不报备造成严重后果将依法处理”等防控政策讲清楚，做到家喻户晓、人人皆知。要严格实行风险分类管控，对境外返回人员严格落实点对点闭环转运，对中高风险地区来洛返洛人员严格进行集中隔离医学观察，对非中高风险地区来洛返洛人员严格落实核酸检测和抗原检测，在结果未出前不得随意流动，一旦发现初筛阳性人员要加快“追阳”速度，第一时间把风险人群管控到位。要用好督察追责手段，加强随机督导检查，及时排查风险隐患，对返乡不报备、工作不落实的从严追责问责，确保防控责任和举措落实落细落到位。

就抓好疫情防控具体工作，会议指出，要从严从紧落实防控方案，用最快的速度、最严的措施、最果断的行动，圈住封死捞干扑灭疫情。要突出“十快”要求，流调要精准高效，隔离要快速到位，管控要分类从严，坚决阻断疫情传播风险。要防范校园风险，全面排查师生员工及同住人出行风险，严格做好校园消杀，确保平安开学、开学平安。要压紧压实各方责任，强化村(社区)和单位主体责任，形成群防群控、联防联控“一盘棋”。要做好充足应急准备，做到平战转换迅速、情况处置果断、检测精准高效、运行顺畅协调。要抓好中秋节期间安全防控，倡导市民群众在洛过节，加强重点部位、重点场所防控，减少人员聚集。要统筹做好秋季流感防治。要高效统筹疫情防控和经济发展，认真落实稳住经济大盘一揽子政策，抢抓政策机遇，优化营商环境，加强运行调度，确保实现“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”。

王军、李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭旭光)