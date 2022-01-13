洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

江凌深入汝阳县检查调度疫情防控工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.29 19:13

江凌深入汝阳县检查调度疫情防控工作
从严落实防控措施 快速有效处置疫情

　　29日，市委书记江凌深入汝阳县检查调度疫情防控工作，分析疫情防控形势，研判存在的风险隐患，强调要从严落实防控措施，快速有效处置疫情，努力以最小代价实现最佳防控效果。

　　日前，汝阳县发现多名输入性病例。江凌实地检查汝阳县疫情防控工作，并到县疫情防控指挥部察看指挥调度情况。随后，他主持召开调度会，听取汝阳县及市直有关部门关于人员流调、核酸检测、集中隔离、返乡报备、静态管理等工作开展情况汇报。与会人员分析研判了疫情防控形势，就扎实做好疫情防控工作提出意见建议。

　　江凌指出，汝阳县疫情发生后，市县两级相关部门迅速反应，工作总体有力有效，但疫情传播风险仍然存在。要进一步加强工作统筹，按照扁平化指挥体系的要求，市县一体化抓好研判、决策、部署，抓好疫情防控指挥部“1办5部15专班”的统筹，抓好疫情防控与经济社会发展的统筹，确保应急指挥体系更有序、更顺畅、更高效运转，确保物资价稳货足、经济运行有序、民生保障有力、社会大局稳定。

　　江凌强调，要尽快圈住封死疫情，认真落实国家、省部署要求，根据疫情传播规律，扎实组织好全县域核酸检测，对重点区域、重点人群开展抗原检测，加强核酸检测点秩序管理，确保做到应检尽检、不漏一人，确保第一时间发现疫情、进行管控，为后续科学处置争取更大主动。要进一步排查风险隐患，统筹运用疾控、公安、大数据等部门力量，紧盯近期从中高风险地区返回人员及密接、次密接等重点群体，在流调基础上深入排查，确保找出每一名风险人员，有效减少社会面传播风险。要严格落实隔离措施，坚持分级管控、应隔尽隔，加强集中隔离点规范管理，坚决杜绝交叉感染和风险外溢；从严从实做好居家隔离人员管控，真正做到“真居家”“真隔离”，确保不发生家庭聚集性传播。要加强县域内管控，在尽快实现县域内疫情动态清零的同时，毫不放松抓好外防输入工作，严格执行外地来(返)洛人员报备检测制度，严格执行公共场所戴口罩、扫场所码等措施，严格执行高风险岗位重点群体常态化核酸检测和健康管理，对所有中高风险地区返回人员一律实行点对点闭环转运，坚决打好疫情防控主动仗，全力保障人民群众生命健康安全。

　　王军、张武清、李新红等参加调度会。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
        近日，秋风、秋雨，正一步步瓦解夏天残存的暑热。凉爽的双休日里，尤为适合外出赏景、放松心情。
  • ·葵花绚烂 美景连连
  • ·走近班沟遗址 穿越丝路时空
  • ·景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    		•  
    新闻排行
  • 延迟返校！洛阳三所高校发布紧急通知
  • 洛阳警方成功抓获一卖假茅台酒团伙
  • 洛阳今日阴天有中雨 气温16℃到18℃
  • 黄色预警！洛阳这些地区注意防范
  • 洛阳唐三彩亮相中国非遗博览会
  • 洛阳市区新建摩托车考场9月将投用
  • 小区微改造 便民又暖心
  • 洛阳旅游年票到期如何续费？详细流程来了
  • 小文创为洛阳文旅融合注入大动能
  • 重庆山火救援中 有咱洛阳志愿者
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    洛宁县故县镇：绿水青...
    “驿”路风情【组图】
    家门口建成健身中心 居...
    末伏伊始 云彩满天【组...
    精彩热帖

    西苑桥下白鹭的家园

    丰收时节

    雨润木槿花更艳

    隋唐大运河博物馆
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605