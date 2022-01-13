29日，市委书记江凌深入汝阳县检查调度疫情防控工作，分析疫情防控形势，研判存在的风险隐患，强调要从严落实防控措施，快速有效处置疫情，努力以最小代价实现最佳防控效果。

江凌深入汝阳县检查调度疫情防控工作

从严落实防控措施 快速有效处置疫情

29日，市委书记江凌深入汝阳县检查调度疫情防控工作，分析疫情防控形势，研判存在的风险隐患，强调要从严落实防控措施，快速有效处置疫情，努力以最小代价实现最佳防控效果。

日前，汝阳县发现多名输入性病例。江凌实地检查汝阳县疫情防控工作，并到县疫情防控指挥部察看指挥调度情况。随后，他主持召开调度会，听取汝阳县及市直有关部门关于人员流调、核酸检测、集中隔离、返乡报备、静态管理等工作开展情况汇报。与会人员分析研判了疫情防控形势，就扎实做好疫情防控工作提出意见建议。

江凌指出，汝阳县疫情发生后，市县两级相关部门迅速反应，工作总体有力有效，但疫情传播风险仍然存在。要进一步加强工作统筹，按照扁平化指挥体系的要求，市县一体化抓好研判、决策、部署，抓好疫情防控指挥部“1办5部15专班”的统筹，抓好疫情防控与经济社会发展的统筹，确保应急指挥体系更有序、更顺畅、更高效运转，确保物资价稳货足、经济运行有序、民生保障有力、社会大局稳定。

江凌强调，要尽快圈住封死疫情，认真落实国家、省部署要求，根据疫情传播规律，扎实组织好全县域核酸检测，对重点区域、重点人群开展抗原检测，加强核酸检测点秩序管理，确保做到应检尽检、不漏一人，确保第一时间发现疫情、进行管控，为后续科学处置争取更大主动。要进一步排查风险隐患，统筹运用疾控、公安、大数据等部门力量，紧盯近期从中高风险地区返回人员及密接、次密接等重点群体，在流调基础上深入排查，确保找出每一名风险人员，有效减少社会面传播风险。要严格落实隔离措施，坚持分级管控、应隔尽隔，加强集中隔离点规范管理，坚决杜绝交叉感染和风险外溢；从严从实做好居家隔离人员管控，真正做到“真居家”“真隔离”，确保不发生家庭聚集性传播。要加强县域内管控，在尽快实现县域内疫情动态清零的同时，毫不放松抓好外防输入工作，严格执行外地来(返)洛人员报备检测制度，严格执行公共场所戴口罩、扫场所码等措施，严格执行高风险岗位重点群体常态化核酸检测和健康管理，对所有中高风险地区返回人员一律实行点对点闭环转运，坚决打好疫情防控主动仗，全力保障人民群众生命健康安全。

王军、张武清、李新红等参加调度会。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)