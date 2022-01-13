28日，我市召开全国文明典范城市创建暨城市提质工作推进会，深入贯彻中央文明办关于全国文明城市创建工作新要求，通报创建工作存在的问题短板，推动文明创建工作常态长效开展，持续提升城市建设管理品质。市委书记江凌主持会议并讲话。

我市召开全国文明典范城市创建暨城市提质工作推进会

江凌讲话 徐衣显出席

28日，我市召开全国文明典范城市创建暨城市提质工作推进会，深入贯彻中央文明办关于全国文明城市创建工作新要求，通报创建工作存在的问题短板，推动文明创建工作常态长效开展，持续提升城市建设管理品质。市委书记江凌主持会议并讲话。

会议通报了我市全国文明城市创建工作有关情况，并结合工作中存在的突出问题、短板弱项，就进一步扎实做好全国文明典范城市创建、城市提质等工作进行安排部署。

江凌指出，创建全国文明典范城市，是市委市政府深入贯彻新时代文明创建的新要求，立足洛阳发展实际作出的一项重要部署，是引领洛阳城市建设发展的重要抓手。全市各级各有关部门要进一步提升站位、统一认识、坚定信心，不断开阔视野、对标先进、学习经验，更加注重市民素养提升，更加注重从根本上解决问题，以更高标准抓创建，努力在常态长效机制建设上下更大功夫，真正以文明城市创建统领城市提质，加快建设充满活力、富有魅力、极具吸引力的现代化城市。

江凌强调，要围绕突出问题开展专项攻坚，把问题整改与制度建设结合起来，在9月底拿出具体解决方案，力争用1年左右时间推动问题有效解决。坚持疏导结合，在市场、医院、商场等人员密集场所周边增加一批停车位，分类规范各类车辆停放秩序，着力解决车辆停放难题。紧盯国家、省出台的老旧小区改造提升规范要求，因地制宜拿出改造方案，更加注重普通居民实际需求，下大力气解决飞线充电、加装电梯、引进物业等难题，推进老旧小区组团连片改造取得更大成效。坚持分类施策，明确农贸市场新建、改造标准，细化奖补支持政策，着力规范管理秩序，确保农贸市场“硬件”升级、“软件”提升。加大背街小巷改造力度，树牢“微改造”理念，着力提升市容市貌和环境卫生情况。持续抓好交通秩序规范，加强引导，严格执法，久久为功，让更多市民养成文明出行良好习惯。

江凌指出，要把文明创建与城市提质“两个建设、三个改造”结合起来，下决心抓好关键项目建设。下大力气建设一批邻里中心，把邻里中心作为公共服务进社区的重要载体，坚持以公益性为主、兼顾商业服务，统筹新建、改造等方式，统筹基本服务、特色服务等内容，让群众就近享受高水平公共服务。持续深化社区体育公园建设，在大运河文化公园、翠云峰公园、涧河两岸、文博体育公园、兴洛湖公园、洛浦公园南堤、伊水游园、伊滨区中轴带等地谋划建设“片区级”体育公园，在城市游园中植入深受群众欢迎的运动健身功能，加快构建“片区、社区、小区”三级服务体系，带动城市品质跨越式提升。全面推进市政设施微改造，积极改造商业街道道路断面，增建一批城市口袋公园，从人性化服务角度出发改造提升公用设施，让人民群众得到更多实惠。

江凌强调，要让更广泛群众参与文明创建。建好用好新时代文明实践中心这个载体平台，区级层面重点抓好活动策划组织、活动组织者培训等工作，乡镇(街道)重点抓好具体活动组织、骨干人员培训，村(社区)抓好具体活动开展，依托新时代文明实践中心抓好党组织领导下的社区志愿组织、自治组织、自乐组织建设，形成共建共治共享的良好格局。调动群众参与城市网格化管理的积极性，依托智慧城管平台，让更多市民争当“网格员”、反映身边事，推动城市管理问题及时发现、及时解决。抓实文明村镇创建工作，完善公共服务，改善人居环境，培育文明乡风，全面提升文明村镇创建整体水平。

江凌强调，要加强组织领导，持续转变作风，推动文明创建各项部署要求落实落细。各级各部门主要领导要亲自抓文明创建、城市提质工作，配齐工作力量，定期检查调度，全力组织好项目建设，形成凝心聚力抓工作的浓厚氛围。建立“周调度、月检查、季测评”工作机制，确保常态长效开展文明创建工作。加大项目建设资金筹措力度，有效整合资源，加强包装策划，对接政府专项债券，用好政策性金融，有效破解项目建设资金难题。

市长徐衣显出席会议，并对做好下步工作提出具体要求。王飞、王军、孙延文、杨劭春、牛刚等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)