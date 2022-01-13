26日至27日，以“新格局、新机遇、新发展”为主题，2022豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛在洛阳举行。来自两岸的嘉宾围绕先进制造业产业合作、数字经济、绿色低碳等，开展专题论坛、产业对接、项目洽谈、参观考察等活动，共叙乡情、共商合作、共话未来。

2022豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛在洛举行

郭金龙、楼阳生、潘贤掌、李政宏出席开幕式并致辞

刘兆玄视频致辞 周霁、江凌、陈星、何金平等参加

26日至27日，以“新格局、新机遇、新发展”为主题，2022豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛在洛阳举行。来自两岸的嘉宾围绕先进制造业产业合作、数字经济、绿色低碳等，开展专题论坛、产业对接、项目洽谈、参观考察等活动，共叙乡情、共商合作、共话未来。

两岸企业家峰会大陆方面理事长郭金龙，中共河南省委书记楼阳生，中共中央台办、国务院台办副主任潘贤掌，全国台湾同胞投资企业联谊会会长李政宏出席开幕式并分别致辞。两岸企业家峰会台湾方面理事长刘兆玄视频致辞。

省委副书记周霁主持开幕式。省委常委、洛阳市委书记江凌，省委常委、秘书长陈星，副省长何金平等出席相关活动。

出席活动的嘉宾还有：两岸企业家峰会秘书长林军，两岸企业家峰会智能制造及装备产业合作推进小组召集人苏波以及副召集人史济春、宋晓刚，全国台湾同胞投资企业联谊会荣誉会长郭山辉等。

郭金龙代表两岸企业家峰会大陆方面对洽谈会和论坛的举办表示祝贺。他指出，今年上半年，两岸经贸合作持续稳中有进。祖国大陆始终是台商、台企投资兴业的最佳选择和发展壮大的最大依靠。要聚焦科技创新，加快构建现代产业体系，走绿色低碳发展之路，共同实现高质量发展。要聚焦产业链、供应链合作，充分发挥台商台企作用，加快构建智能化、高端化、绿色化产业合作新体系，推动两岸产业链、供应链、价值链深度融合，持续拉紧两岸情感纽带和利益联结。要聚焦新发展格局，积极参与“一带一路”建设、国家区域重大战略和区域协调发展战略，全面提升两岸产业国际竞争力。郭金龙强调，两岸关系和平发展、融合发展需要两岸同胞携手努力，希望两岸企业家朋友在推进两岸经贸交流和产业合作中发挥更大作用。两岸企业家峰会将继续以同胞福祉为依归，持续探索两岸融合发展新路径，为扩大两岸经贸合作交流作出更大贡献。

刘兆玄在视频致辞中表示，智能制造及装备是制造业优化升级的重中之重，其中数字化和绿色化发展是关键环节。大陆是全球最大的制造业基地，当前正积极推动先进制造业发展和传统产业转型升级，可以预见智能装备产业有着非常好的发展前景。台湾在智能装备制造领域有许多代表性企业，产业链条和配套体系相对完善。两岸各有优势、互补性强，合作潜力巨大。希望以此次洽谈会和论坛为契机，两岸企业对接新理念，抢抓新机遇，开展新合作，结出更多丰硕成果，促进两岸经贸合作再上新台阶。

楼阳生代表省委和省政府向与会嘉宾表示热烈欢迎，对关心支持河南发展的各界朋友表示感谢。他说，豫台两地文源相近、血缘相连、商源相通，多年来交流合作不断深化、成果丰硕。当前，河南深入践行习近平总书记“奋勇争先、更加出彩”的殷殷嘱托，锚定“两个确保”、实施“十大战略”，奋力建设国家创新高地和重要人才中心，必将为两地融合发展拓展更加广阔的空间。我们将坚持以通促融，围绕提升两岸经贸合作畅通、基础设施联通、能源资源互通、行业标准共通，构建两岸企业共同的大通道、大枢纽、大市场，着力建设豫台创新合作高能级平台，共同提升创新力和核心竞争力；坚持以惠促融，落实落细惠台政策，持续优化营商环境，为台企台胞在豫投资兴业、工作生活创造更好条件、提供更优服务；坚持以情促融，密切人文交流，塑造“行走河南·读懂中国”品牌，提升豫台文化交流影响力，促进同胞心灵契合，共绘两岸融合发展同心圆。

潘贤掌代表中共中央台办、国务院台办对洽谈会和论坛的举办表示祝贺。他说，广大台商是两岸经济合作和两岸关系和平发展的践行者和推动者，希望台商朋友们坚定信心、把握大势，抢抓大陆加强新型基础设施建设、推动传统产业改造升级、加快新兴产业规模化发展机遇，主动融入产业链、供应链，发挥互补优势，实现互利共赢，带动更多同胞共同推动两岸关系和平发展、融合发展。河南历史文化悠久、资源丰富、市场巨大，豫台经贸合作基础好、动力足、空间大。希望广大台商台企通过此次洽谈会和论坛，在中原大地开拓新的发展空间，实现更大更好更快发展。

李政宏在致辞中说，豫台经贸洽谈会对促进豫台两地发展发挥了积极作用。希望广大台商借助这一平台，寻求更多更大商机、实现更好发展。全国台企联将一如既往支持台商在河南投资兴业，助力河南高质量发展，实现更高层次的互利共赢。

开幕式上还举行了签约仪式，洛阳大卫天地现代服务业项目、鹤壁两岸智能装备制造产业园项目等12个豫台经贸合作项目进行现场签约。活动总签约项目26个，合同金额298.7亿元，投资涉及智能装备制造、电子信息、汽车零部件、现代农业、现代服务等领域。

在26日上午举行的两岸智能装备制造中原论坛上，中国国际经济交流中心首席研究员张燕生，台湾三三企业交流会理事长、台玻集团董事长林伯丰，河南省政协人口资源环境委员会副主任、河南省社会科学院原院长谷建全，全国台企联常务副会长、郑州丹尼斯百货有限公司副董事长王尚卿等嘉宾作了主旨演讲，交流分享发展经验，共同探讨两岸智能制造产业高质量发展路径。26日下午，中国机械工业联合会、台湾机械工业同业公会共同举办了以“智能低碳融合发展”为主题的专题论坛。当日，洛阳市政府还组织了智能装备制造产业专项对接活动。

活动期间，郭金龙、潘贤掌及与会两岸企业家等还分别深入河南省对台交流基地洛阳关林、洛阳市规划展示馆、客家之源纪念馆及部分重点企业等进行实地参观，感受河洛文化，领略城市风貌，考察产业发展，寻求合作契机，共同推动两地合作再上新台阶。

2022豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛由国务院台湾事务办公室、河南省人民政府共同主办，两岸企业家峰会、全国台湾同胞投资企业联谊会共同支持，河南省台办、河南省工信厅、河南省商务厅和洛阳市人民政府共同承办。

来自两岸企业家峰会、全国台湾同胞投资企业联谊会的企业家代表，省直有关部门主要负责同志，洛阳市领导徐衣显、李新建、王军、魏险峰等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)