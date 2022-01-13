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洛阳市委国土空间规划委员会2022年第四次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.25 18:48

市委国土空间规划委员会2022年第四次会议召开
江凌主持 徐衣显参加

　　25日，市委国土空间规划委员会2022年第四次会议召开，审议通过《洛阳市区公示地价体系建设项目成果》《洛阳伊滨科技城控制性详细规划》《洛阳市邻里中心规划设计导则》《洛阳市社区体育公园规划建设导则及布局规划》，对做好规划建设管理工作提出要求。市委书记、市委国土空间规划委员会主任江凌主持会议。

　　会议指出，加快建设政府公示地价体系，是贯彻落实中央、省委部署要求的重要举措，是实现自然资源所有者权益管理的现实需要，对促进城乡融合发展，支撑自然资源资产产权制度改革具有重要意义。要抓好公示地价体系建设项目成果运用，科学制定集体农用地和建设用地基准地价、国有农用地基准地价、城镇标定地价，为高水平开展自然资源清查核算、集体经营性建设用地入市、农村宅基地制度改革、农用地承包经营权改革等工作提供重要的基础数据支撑。

　　会议强调，伊滨科技城是市委市政府着力推进建设的重大科技平台。要立足现有基础，着力建设产城融合、多元共享的科技产业社区，聚焦新能源、新型显示材料、新一代信息技术等主导产业，细化实化科技研发、项目孵化等创新型产业形态，优化主导产业、公共服务等功能布局，全力将伊滨科技城打造成为引领洛阳创新发展的“主引擎”。

　　会议指出，邻里中心是城市公共服务的主要组织方式，也是公共服务进社区的有效载体。要在完善提升市级公共服务平台基础上，面向未来社区发展趋势，以邻里中心建设为载体，加快构建“片区、社区、小区”三级服务体系，推动公共服务进社区工作提质增效。邻里中心建设要坚持“侧重一老一小、兼顾全年龄段”“以公益性为主、兼顾商业服务”原则，分级确定服务功能布局，统筹新建、改造等方式，统筹基本服务、特色服务等内容，让群众就近享受高水平公共服务。

　　会议强调，高水平建设社区体育公园，是市委市政府着力推进的重点民生工程，也是提升洛阳城市品质、打造青年友好型城市的重要载体。要立足公园形态，以社区公园为载体，从市民群众实际需求出发，科学确定社区体育公园数量、布局，通过新建、改建等方式植入深受群众欢迎的运动健身功能，组织开展丰富多彩的群众性体育活动，不断提升全民健康素养。

　　会议还审议通过《洛阳北郊机场新航站楼及集疏运系统概念性设计方案》，并对进一步深化设计提出要求。

　　就做好规划建设管理工作，会议强调，要加快构建更加开放的体制机制，积极引入国内外高水平设计团队，形成更高水平的邀标方式，打造更加开放的规划市场，着力提升城市建筑设计水平。要加快构建现代化城市的技术标准，深化对现代城市发展规律的认识，深入学习城市规划建设管理领域的新理念新知识新要求，准确把握人民群众对未来社区、公共服务的新需求，在更多城市技术标准制定上先行先试，更好引领城市高质量发展。要加快构建产城融合的发展格局，深入研究新发展阶段中心城区的产业布局，抓好重点产业集群、产业配套设施的布局研究，抓好传统产业“退城入园”“腾笼换鸟”，着力实现产业转型升级、产城融合互促。市委国土空间规划委员会委员要加强系统学习，深入进行研究，更好把握现代城市发展趋势，更好解决未来建设发展的新情况新问题，更好发挥规划引领作用。

　　徐衣显、孙延文、张玉杰、杨劭春及市委国土空间规划委员会其他委员等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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