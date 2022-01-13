江凌与保利文化集团党委书记王波、河南邓亚萍体育产业投资基金董事长邓亚萍举行工作会谈

12日，市委书记江凌与来洛考察的保利文化集团党委书记、总经理王波，河南邓亚萍体育产业投资基金董事长邓亚萍举行工作会谈，就深化文化、体育公共服务进社区，推动洛阳文旅产业高质量发展进行深入交流。

12日，市委书记江凌与来洛考察的保利文化集团党委书记、总经理王波，河南邓亚萍体育产业投资基金董事长邓亚萍举行工作会谈，就深化文化、体育公共服务进社区，推动洛阳文旅产业高质量发展进行深入交流。

大家一致认为，进入新发展阶段，文化、体育、旅游产业融合发展的态势日趋显现，文化体育消费线上、线下融合的态势日趋显现，广大群众对公共服务进社区提出了新的更高需求。保利文化集团始终站在文化产业发展前沿，已形成演出与剧院管理、艺术品经营与拍卖、影业投资与电影院线管理等多项主业并举的产业格局，多项业务处于行业领先地位。河南邓亚萍体育产业投资基金依托社区体育公园、社区健身中心等项目，在推动洛阳公共服务进社区方面取得初步成效，正在逐渐形成品牌。洛阳是著名历史古都，文化底蕴厚重，文旅IP资源众多，群众文化体育消费需求旺盛。深化洛阳与保利文化集团、河南邓亚萍体育产业投资基金的战略合作，具有很大的潜力和空间。下一步，三方将依托现有社区体育公园、社区健身中心等项目，积极拓展社区文化服务项目，加快构建城市文化、体育服务三级网络，打造公共文化体育服务进社区的洛阳模式。保利文化集团将发挥平台优势，深入挖掘、积极整合洛阳优质文化资源、文艺资源，瞄准文旅文创产业新业态，与洛阳协力打造更多文旅IP，积极助推洛阳优秀传统文化传承弘扬。洛阳将进一步强化平台思维，搞好服务保障，与保利文化集团、河南邓亚萍体育产业投资基金开展更多务实合作，着力实现共同发展、互利共赢。

保利文化集团常务副总经理李卫强、副总经理郭文鹏、总会计师赵琳、艺术总监周涛，河南邓亚萍体育产业投资基金副总经理贾晶伟，市领导王军、魏险峰等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)