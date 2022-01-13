11日，市长徐衣显深入洛宁县，调研开发区改革、项目建设、防汛备汛等工作，强调要坚持“项目为王”，抓实“三个一批”，厚植生态优势，守好安全底线，推动县域经济高质量发展迈上新台阶。

徐衣显在洛宁县调研时强调

突出“三化三制”激活开发区改革内生动力

抓实“三个一批”筑牢县域经济发展硬支撑

11日，市长徐衣显深入洛宁县，调研开发区改革、项目建设、防汛备汛等工作，强调要坚持“项目为王”，抓实“三个一批”，厚植生态优势，守好安全底线，推动县域经济高质量发展迈上新台阶。

开发区是产业发展主阵地、主战场、主引擎。在洛宁县先进制造业开发区，徐衣显先后来到三环华兰木业公司、宁竹药业公司等实地调研，察看产线车间、产品展厅，详细了解市场订单、产能规模等情况，勉励企业强化创新引领，坚持绿色发展，抢抓市场机遇，扩大产能、提高品质、叫响品牌。随后，徐衣显主持召开座谈会，听取洛宁县开发区改革推进情况汇报，深入交流探讨，要求以重塑性改革由“物理变化”到“化学反应”，实现内涵式高质量发展。徐衣显强调，要深化改革创新，以领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制为重点，推进人事薪酬制度改革，完善考核办法，推动劳动力资源优势向人力资源优势转变；要优化市场运营，以质量效益为导向，规范运营公司，改进招商方式，加强基金运用，推动运营市场化、管理现代化、团队专业化、资产资本化；要全面提质增效，围绕“干部能上能下、人员能进能出、待遇能高能低”，健全政府“普惠+激励”和企业“高薪+股权”相结合的人才激励政策，促进开发区专一有序、轻装上阵；要提升能力水平，软硬兼顾、放权赋能，提高基础配套能力、公共服务能力、市场竞争能力、干部专业能力，完善入企检查审批机制，有事必服、无事不扰，打造一流营商环境。

洛宁抽水蓄能电站是国家水电发展的重点项目。徐衣显听取项目建设情况汇报，深入地下厂房建设现场、大坝智能碾压控制中心，了解输水发电系统设置、蓄水坝体工程建设等情况。他强调，要坚持生态优先、绿色发展，推进标准化建设、规范化管理、智慧化管控，实现经济效益、社会效益、生态效益有机统一，扮靓“绿水青山”，做亮“金山银山”。嘉盛新能源科技公司是为宁德时代配套的高科技企业，徐衣显实地察看车间和产品，勉励企业加大技术创新，提升产品质量，扩大应用场景，厚植竞争优势。

徐衣显还前往洛宁县洛河城区段督导调研防汛工作，强调要始终坚持人民至上、生命至上，树牢防汛工作“金标准”，关注雨情汛情，加强预警预报，备足防汛物资，强化实战演练，全力以赴确保安全度汛。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)