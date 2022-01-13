洛宁县土桥村：旧荒沟变身山地越野竞技场

眼下，在洛宁县赵村镇土桥村，不少游客乘坐山地越野车，穿梭在山谷间，在跌宕起伏的地势中感受速度与激情。

眼下，在洛宁县赵村镇土桥村，不少游客乘坐山地越野车，穿梭在山谷间，在跌宕起伏的地势中感受速度与激情。

在山地越野项目现场，土桥村村民张素云正忙着整理越野车防护服，如今她已经是这里的一名工作人员。提起村子的发展变化，张素云连连称赞。“我今年六十多岁，不太好找工作，而且家里也离不开人。”她说，听说村里引进的“山地越野”赛道项目在招工，她就报名了，现在不仅有了工作，还不耽误回家照顾孙子。

“‘三清两建’工作的深入开展，不仅改变着村子的面貌，也为村民们带来发展红利。”赵村镇副镇长，土桥村党支部书记、村委会主任韦金锋说，“山地越野”赛道项目预计每年可为村集体增收30万元。

而以前，由于缺乏管理，这里是荒草丛生、堆满垃圾的荒沟。去年以来，通过“三清两建”，土桥村收回集体土地350余亩，有效整合了村内闲置的耕地、荒地、林地等资源，为发展乡村旅游创造条件。

实际上，早在2019年，土桥村就开始发展观光旅游，引进牡丹花海观光园项目，吸引不少游客前来“打卡”，实现了村民增收。然而，产业发展单一、集体资产不明晰等因素也制约着土桥村的发展。

土桥村沟壑纵横，素有“五沟六岔十道坡”之称。由于历史遗留问题，土桥村内的荒沟、荒坡等集体资产所属不清，难以得到充分地开发利用，可谓守着金饭碗要饭吃。

将闲置的荒沟变成旅游资源是土桥村发展的新思路，山地越野赛道项目在此落地，12公里的越野山地车赛道穿越其间。不少游客纷纷前来“打卡”。

现在的土桥村，荒沟变成了山地越野车基地，荒地变成了儿童乐园，废弃的旧村部变成了游客接待中心......处处都彰显着村子的发展活力。

“土桥村还将引进真人CS、大中小学生劳动教育基地等项目，并完善基础设施，建设集牡丹观赏、牡丹康养、户外运动、青少年拓展训练为一体的乡村旅游示范村，打造‘牡丹花海好玩土桥’乡村旅游特色品牌。”韦金锋表示，下一步，该村将用好集体资产，积极探索经营模式，发展村集体经济，带动村民增收致富。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 金曦 通讯员 赵笑菊 杨慧怡 文/图）