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洛宁县石门村：深化“三变”改革 走出花椒产业富民路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.26 10:36

　　近日，在洛宁县马店镇石门村的山坡上，村民雷拴民正兴致勃勃地照料地里的花椒树。提起村里发展花椒产业这件事，雷拴民脸上洋溢着幸福的笑容。

　　近年来，石门村立足实际，依托当地土地资源，深化“三变”改革，大力发展花椒产业，以“土地入股分红+资金入股分红+务工收入”的乡村运营模式，带领村民增收致富。雷拴民就是受益者之一。

　　“之前我一直在外地打工，虽说收入不算少，但随着年龄增长，还是想回到家乡。后来听说村里要搞花椒种植，我就主动参与，目前种植了15亩花椒，收入还不错。”雷拴民说。雷拴民是石门村不少村民的真实写照。

　　雷振武是石门村原党支部书记。他说，石门村是“两岭三沟六面坡”，耕地面积有限，基本上是看天吃饭。以前只能种点小麦、玉米，收成也不好，不少人选择背井离乡，外出打工。

　　变化缘于2018年。当时，为了改变村子的现状，村“两委”班子成员多次到与本村情况相似的村落考察，学习先进的经验和产业管理模式。

　　“结合本地的自然条件和市场需求，和瓜果相比，我们发现花椒更易储存，而且一年四季皆可销售，就决定成立村股份经济合作社，带领乡亲们发展花椒种植。”雷振武说。

　　一开始，石门村就在资金的问题上犯了难。“花椒的生长周期为三年，意味着前三年基本没有收入，而且合作社没有资金支付土地租金。”雷振武说，最后村民们选择以土地入股的方式加入了合作社，由合作社统一经营。在村“两委”班子的号召下，44户村民主动筹措资金44万元，以每股1万元入股到合作社。

　　为更好地推动花椒产业发展，石门村还积极争取财政资金，买来专业设备，疏通灌溉水渠，建设配套设施。

　　“目前，石门村的花椒种植分为合作社统一经营和村民自主经营两种方式。其中，合作社统一经营的花椒种植面积有2000余亩，今年预计可为村集体增收40余万元，今年有望实现‘分红’。”石门村党支部书记、村委会主任王俊英表示，下一步，石门村将加紧推进花椒深加工项目，将花椒运用到饮食、医药、化工、保健等领域，开发新的产品，延长产业链条，打造花椒特色品牌。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 金曦 通讯员 赵笑菊 杨慧怡 文/图
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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