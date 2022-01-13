洛宁县：农文旅融合发展 助推乡村振兴

21日，在洛宁县东宋镇上宋窑村大石涧渡洋湖风景区内，一排排整齐漂亮的民居和别具特色的窑洞农家乐与湖面交相辉映，游客乘船畅游山水之间。
21日，在洛宁县东宋镇上宋窑村大石涧渡洋湖风景区内，一排排整齐漂亮的民居和别具特色的窑洞农家乐与湖面交相辉映，游客乘船畅游山水之间。
21日，在洛宁县东宋镇上宋窑村大石涧渡洋湖风景区内，一排排整齐漂亮的民居和别具特色的窑洞农家乐与湖面交相辉映，游客乘船畅游山水之间。
该县把“三变”改革与乡村运营结合起来，促进农文旅互动融合发展，推动观光游向体验游转型升级，着力将生态优势转化为经济优势，助推乡村振兴，让农户在家门口稳定增收致富。（洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 金曦 通讯员 杨慧怡 徐正瑛 摄）
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