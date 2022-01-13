记者25日从洛阳市防汛抗旱指挥部获悉，伊川县、洛宁县启动防汛四级应急响应。 记者25日从洛阳市防汛抗旱指挥部获悉，伊川县、洛宁县启动防汛四级应急响应。 根据最新气象资料分析，25日到28日，受中纬度地区短波槽东移影响，我市多短时阵雨、雷阵雨天气。其中25日下午到夜里，全市有分散性阵雨、雷阵雨，雨量分布不均，北部沿黄一带和南部山区有大雨、局部暴雨；降雨量全市大部10～20毫 米，部分县区35～50毫米、局部60～80毫米，雷雨时伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，最大小时降水量30～50毫米。27到 28日，全市有分散性阵雨、雷阵雨。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营）