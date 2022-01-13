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栾川、嵩县、汝阳、洛宁等县着力推动乡村旅游示范村建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.29 08:35

　　乡村旅游一头连着绿水青山，一头连着金山银山。如何讲好乡村故事，推动乡村旅游高质量发展？近年，栾川、嵩县、汝阳、洛宁等县依托独特自然资源优势，着力提升乡村运营水平，打造特色乡村旅游品牌，推动乡村旅游示范村建设，带动乡村旅游提质升级。

美丽的汝阳县窑沟村引客来 （资料图片）

　　盘活“美丽资源” 变身“美丽产业”

　　盛夏时节，在栾川县秋扒乡小河村，一片片荷塘碧波荡漾，散发阵阵幽香，美景令人心醉。

　　小河村水多、池多，依托生态优势，该村着力打造“荷香小镇”，并在夏季举办荷花节，吸引了不少游客。然而，花开赏花、花败人散，过去该村一年中只有一两个月人气旺。

　　今年年初，秋扒乡以乡村运营为抓手，引入洛阳百态文化传播有限公司。运营团队进驻后，进一步整合村内闲置资源，将“荷香小镇”打造成“四季小河”，春季有花、夏季赏荷、秋季采摘、冬季观雪，还开发出帆布包、丝巾、抱枕等文创产品，探索出了农文旅融合发展之路。

　　书吧、茶吧、亲子乐园、摄影基地……昔日其貌不扬的汝阳县柏树乡窑沟村，如今成了集民俗、农耕、美食、摄影、休闲观光等于一体的特色旅游村。去年以来，该村引入市场化运营团队，办起餐馆民宿、打造摄影基地、建起亲子乐园，变成了游客青睐的“网红打卡地”。

　　去年以来，栾川、嵩县、汝阳、洛宁等县积极探索乡村运营发展模式，将乡村资源优势、生态优势转化为经济优势、发展优势，推动“美丽资源”变为“美丽产业”。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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