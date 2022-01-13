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伊滨区发放3000张运动计时芯片 市民可免费领取
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.08 08:32
伊水智慧步道鸟瞰 何寒冰 摄

　　行走智慧步道，点亮健康生活。为庆祝我国第14个“全民健身日”，从即日起至8月10日，伊滨区“伊水智慧步道体旅平台”每天公开免费发放原价20元的运动计时芯片1000张，共计3000张，以点燃市民健身热情。

　　小芯片有大用途

　　该运动计时芯片不仅可以通过感应伊水智慧步道上设置的计时设备，为运动参与者提供距离、时间、配速、能量消耗等数据，还具备随身物品存取、参赛礼品领取等功能。此外，运动参与者在获得该运动计时芯片的同时，也获得了免费参与“伊水智慧步道体旅平台”后续有奖活动的资格。

　　小芯片有大奖励

　　本月，“伊水智慧步道体旅平台”将启动为期两周的测试赛，获得运动计时芯片即同时获得该测试赛参赛资格，测试赛设置终极大奖一名，奖品为价值千元的运动装备，另外设置10名优秀奖，奖品为中国电信洛阳分公司提供的小米米家保温杯一个。

　　不止这些，筹备中的“伊水智慧步道全民健身打卡计划”还将于测试赛后正式推出。运动参与者凭借小芯片每天在伊水智慧步道完成打卡任务后，不仅有机会每天在步道综合服务点获得智能柜里的打卡盲盒，还能累计运动里程，冲击价值500元的周冠军奖励，以及价值5000元的月冠军奖励。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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