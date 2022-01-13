洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

江凌督导检查全国文明典范城市创建工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.07 19:06

江凌在督导检查全国文明典范城市创建工作时强调
树牢以人民为中心的发展思想
推动文明城市创建工作提质增效

　　7日，市委书记江凌轻车简从、不打招呼，深入中心城区部分街巷、老旧小区、农贸市场等地督导检查全国文明典范城市创建工作。他强调，要树牢以人民为中心的发展思想，坚持问题导向与结果导向相结合，推动文明城市创建工作提质增效。

　　高标准改造提升一批农贸市场，是提升文明创建水平的重要工作。江凌先后来到瀍河区下园农贸市场、西工区唐宫路农贸市场、涧西区长春路农贸市场，实地察看市场改造提升、运营管理工作，现场指出明码标价牌设置、市场秩序、周边车辆停放等方面的问题。他要求相关责任人要坚持一流标准，把握农贸市场超市化、公共服务社区化、生活服务多元化等发展态势，统筹开展“硬件”升级和“软件”提升，优化农贸市场设计理念，为商户和群众提供良好环境，真正把这件惠民实事办到群众心坎上。

　　江凌十分关注老旧小区改造提升工作。在瀍河区华林路41号院、瀍河区新街宇苑小区、老城区福临园小区、西工区健康东路9号院、西工区房管所家属院，他认真检查小区日常管理和环境卫生情况，并走访群众听取意见建议，要求有关部门改进作风、深入一线，抓好电线私拉乱扯、车辆停放不规范等问题整改，确保垃圾日产日清，提升老旧小区服务水平，让群众更多共享改革发展成果。江凌指出，要下决心推进老旧小区组团连片改造，因地制宜选择相邻小区，打破围墙阻隔，实现资源共享，引入物业服务，补上服务短板，营造更好的生产生活环境，打造共建共治共享的社会治理格局。

　　江凌还深入瀍河区共和胡同、老城区唐宫东路、西工区健康西路、涧西区山东路等街巷检查市容市貌和环境卫生情况，并察看建业凯旋广场、市中心医院、万达广场等人流密集区域周边城市管理工作，对进一步提高环卫作业标准，精细管理城市等工作提出要求。

　　江凌随后主持召开座谈会，听取相关城市区及市直有关部门情况汇报。与会市领导及相关负责同志结合工作实际作了发言，对进一步做好全国文明典范城市创建工作提出意见建议。江凌指出，要切实增强创建全国文明典范城市的使命感责任感，坚持问题导向与结果导向相结合，更加注重普通市民实际感受，更加注重解决城市建设管理的“里子”问题，真正让人民群众在文明城市创建中得到更多实惠。

　　江凌强调，要坚持标本兼治，把问题整改与制度建设结合起来，有效解决城市管理顽疾，不断提升人民群众生活品质。要立足干净有序，对日常巡查排查出的问题建立台账、立即整改，增加有效投入，提升工作水平，做到举一反三，推动城市卫生保洁、市容市貌、停车秩序等工作得到有效提升。要在治本上下大力气，把文明创建与城市提质“两个建设、三个改造”结合起来，抢抓政策机遇，统筹调动资源，既抓好项目谋划实施，又持续深化城市管理体制机制改革，推动事权与责任相匹配，实现文明创建与城市提质深度融合。

　　江凌要求，要持续转变作风，推动文明创建各项部署要求落实落细。各级主要领导要率先垂范，示范带动各级党员干部深入一线、走街串巷找问题、盯整改，对照创建标准，列出任务清单，研究破解之策，加强督导指导，以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加过硬的举措推动全国文明典范城市创建工作再上新台阶。

　　王飞、王军、牛刚等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
        前段时间，河南省文化和旅游厅、河南省乡村振兴局联合印发通知，确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村...
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    		•  
    新闻排行
  • 东周王城城墙遗址（纱厂西路段）抢救...
  • 中信重工研发的直径14米竖井掘进机成...
  • 紧急提醒！8月7日，西工区、老城区、...
  • 徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议
  • 加快基础设施投融资建设 推动经济社会...
  • 最高气温40℃！洛阳市气象台发布高温...
  • 100余家企业、1000余个品种……来洛阳...
  • 滨河南路部分路段将实施夜间临时交通管制
  • 河南制造业“头雁”，洛阳企业14家！
  • 楼顶长期漏雨严重 居民期盼早日修复
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    盛夏清荷

    七夕的夜空

    应天门 网红打卡地

    桃花沟风光
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605