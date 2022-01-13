江凌督导检查全国文明典范城市创建工作

7日，市委书记江凌轻车简从、不打招呼，深入中心城区部分街巷、老旧小区、农贸市场等地督导检查全国文明典范城市创建工作。

江凌在督导检查全国文明典范城市创建工作时强调

树牢以人民为中心的发展思想

推动文明城市创建工作提质增效

7日，市委书记江凌轻车简从、不打招呼，深入中心城区部分街巷、老旧小区、农贸市场等地督导检查全国文明典范城市创建工作。他强调，要树牢以人民为中心的发展思想，坚持问题导向与结果导向相结合，推动文明城市创建工作提质增效。

高标准改造提升一批农贸市场，是提升文明创建水平的重要工作。江凌先后来到瀍河区下园农贸市场、西工区唐宫路农贸市场、涧西区长春路农贸市场，实地察看市场改造提升、运营管理工作，现场指出明码标价牌设置、市场秩序、周边车辆停放等方面的问题。他要求相关责任人要坚持一流标准，把握农贸市场超市化、公共服务社区化、生活服务多元化等发展态势，统筹开展“硬件”升级和“软件”提升，优化农贸市场设计理念，为商户和群众提供良好环境，真正把这件惠民实事办到群众心坎上。

江凌十分关注老旧小区改造提升工作。在瀍河区华林路41号院、瀍河区新街宇苑小区、老城区福临园小区、西工区健康东路9号院、西工区房管所家属院，他认真检查小区日常管理和环境卫生情况，并走访群众听取意见建议，要求有关部门改进作风、深入一线，抓好电线私拉乱扯、车辆停放不规范等问题整改，确保垃圾日产日清，提升老旧小区服务水平，让群众更多共享改革发展成果。江凌指出，要下决心推进老旧小区组团连片改造，因地制宜选择相邻小区，打破围墙阻隔，实现资源共享，引入物业服务，补上服务短板，营造更好的生产生活环境，打造共建共治共享的社会治理格局。

江凌还深入瀍河区共和胡同、老城区唐宫东路、西工区健康西路、涧西区山东路等街巷检查市容市貌和环境卫生情况，并察看建业凯旋广场、市中心医院、万达广场等人流密集区域周边城市管理工作，对进一步提高环卫作业标准，精细管理城市等工作提出要求。

江凌随后主持召开座谈会，听取相关城市区及市直有关部门情况汇报。与会市领导及相关负责同志结合工作实际作了发言，对进一步做好全国文明典范城市创建工作提出意见建议。江凌指出，要切实增强创建全国文明典范城市的使命感责任感，坚持问题导向与结果导向相结合，更加注重普通市民实际感受，更加注重解决城市建设管理的“里子”问题，真正让人民群众在文明城市创建中得到更多实惠。

江凌强调，要坚持标本兼治，把问题整改与制度建设结合起来，有效解决城市管理顽疾，不断提升人民群众生活品质。要立足干净有序，对日常巡查排查出的问题建立台账、立即整改，增加有效投入，提升工作水平，做到举一反三，推动城市卫生保洁、市容市貌、停车秩序等工作得到有效提升。要在治本上下大力气，把文明创建与城市提质“两个建设、三个改造”结合起来，抢抓政策机遇，统筹调动资源，既抓好项目谋划实施，又持续深化城市管理体制机制改革，推动事权与责任相匹配，实现文明创建与城市提质深度融合。

江凌要求，要持续转变作风，推动文明创建各项部署要求落实落细。各级主要领导要率先垂范，示范带动各级党员干部深入一线、走街串巷找问题、盯整改，对照创建标准，列出任务清单，研究破解之策，加强督导指导，以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加过硬的举措推动全国文明典范城市创建工作再上新台阶。

王飞、王军、牛刚等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)