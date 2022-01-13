孟津区综合气体岛项目开工

6日，河南中科富吉气体科技有限公司综合气体岛项目在孟津区先进制造业开发区开工。

6日，河南中科富吉气体科技有限公司综合气体岛项目在孟津区先进制造业开发区开工。

该项目总投资10亿元，分为两期，一期占地40亩，涉及液氧液氮制造、氙气和氪气提纯加工等项目，预计将于明年3月完工。产品将用于电子、半导体、化工、医疗等领域，投产后预计年收入达4亿元。二期将建设氢能气体岛。

该项目建成后，将与开发区内昊华气体、中硅高科、华久氢能等公司形成产业配套和上下游产业互动协同发展格局，可更好满足周边区域对液氧、液氮及稀有气体的需求，实现开发区气体产品自给自足，减少外来产品运输风险，降低运输成本。该项目还可实现孟津区电子气体、氢能等产业延链补链和工业气体配套产业闭环运行，可为即将落地的洛阳石化百万吨乙烯项目提供工业气体要素保障。

据悉，该项目是孟津区产业招商、以商招商的成果，以“腾笼换鸟”的方式实现项目落地，成功引入北京中科富海低温科技有限公司，利用中科院理化所国际领先的低温技术，利用空分装置，挖掘其中的稀有气体资源，建设电子特气精制以及氢能项目。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 王艳杰 通讯员 关晓萌 来争艳 文/图/视频)