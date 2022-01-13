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江凌与中科院天津工业生物技术研究所所长马延和举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.06 17:43

　　6日，市委书记江凌与来洛考察的天津市人大常委会副主任、中国科学院天津工业生物技术研究所所长马延和一行举行工作会谈。双方就深化在工业生物技术创新及产业化领域务实合作进行深入交流。

　　江凌对中科院天津工业生物技术研究所长期以来关心支持洛阳发展表示感谢。他说，进入新发展阶段，发展生物技术是实现高水平科技自立自强的重要方向，也是未来产业发展的重要风口。洛阳正坚持以创新为引领，立足现有产业基础，大力发展风口产业，积极培育壮大包括生物技术在内的重点产业集群，并在创新平台搭建、创新型企业培育、创新资本和人才汇聚等方面形成了较为完善的政策支撑体系。中科院天津工业生物技术研究所在行业细分领域拥有强大的基础研究力量和技术转化优势，与洛阳产业发展方向高度契合。希望双方在深化原有合作的基础上，进一步拓展合作领域、提升合作层次，坚持贴近产业、面向市场，携手共建生物技术新型研发机构，加快推进成熟技术成果在洛阳产业化，引领更多生物技术领域创新资源在洛阳汇聚，努力实现共赢发展。

　　马延和表示，多年来，中科院天津工业生物技术研究所与洛阳开展了广泛深入的合作，建立了良好合作关系，对洛阳干事创业的浓厚氛围感受深刻。下一步，研究所将充分发挥科学研究、技术创新、成果转化、产业培育等方面优势，加快推进国家合成生物技术创新中心洛阳成果转化示范基地建设，积极谋划共建重大创新平台，加快推进科研成果转化落地，推动双方合作结出丰硕成果。

　　中科院天津工业生物技术研究所专家团队成员，我市领导王军、魏险峰、任丽君等参加会谈。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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