洛阳市委召开加快推进农发行、国开行融资项目落地及专项债工作调度会

5日，市委召开加快推进农发行、国开行融资项目落地及专项债工作调度会，听取工作汇报，分析存在问题，系统谋划项目，推动全市上下抢抓国家稳增长促发展政策机遇，积极对接争取政策性金融和专项债支持，努力在未来发展中赢得更大主动。市委书记江凌主持会议并讲话。

市委召开加快推进农发行、国开行融资项目落地及专项债工作调度会

把握机遇用好政策性金融支持

积极作为争取未来发展主动权

江凌主持并讲话 徐衣显出席

5日，市委召开加快推进农发行、国开行融资项目落地及专项债工作调度会，听取工作汇报，分析存在问题，系统谋划项目，推动全市上下抢抓国家稳增长促发展政策机遇，积极对接争取政策性金融和专项债支持，努力在未来发展中赢得更大主动。市委书记江凌主持会议并讲话。

会议听取了全市农发行、国开行项目融资对接工作情况和地方政府专项债券项目申报及资金支出情况汇报。各县区分别提出了需要市级层面协调解决的难点堵点问题。与会市领导和市直相关部门有针对性地进行答复，并就做好项目策划、统筹资源整合、强化服务指导、健全工作机制等具体工作提出意见建议。

江凌指出，用足用好政策性金融和地方政府专项债券，是应对经济下行压力、扩大有效投资、稳住经济大盘的重要支撑。各县区认真落实市委市政府部署要求，思想上更加重视，行动上更加有力，项目策划能力水平持续提升，项目审批对接提速提效，取得了良好成效，同时也存在工作推进不平衡、项目谋划不系统等问题。各县区主要领导要深刻认识政策性金融对稳住经济大盘的重大意义，增强责任感紧迫感，发挥积极性主动性，牢牢抓住政策红利“窗口期”，健全工作机制，组建专业队伍，强化总体谋划，持续做强国有平台公司，集中精力抓好项目谋划包装和对接争取，奋力在未来发展中抢占先机、赢得主动。市直相关部门要坚持全市一盘棋，主动靠前指导，做好跟踪服务，不断提高项目谋划精准度和项目审批效率。

江凌强调，要注重项目系统谋划，聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴、基础设施建设、民生保障等重点领域，认真梳理一批打基础、利长远、补短板、惠民生的重大项目，统筹谋划中长期贷款支持项目和短期内平衡收益项目，做到整县谋划、滚动实施。要统筹好项目资源，深入分析农发行、国开行、专项债券三类产品的定位和特点，结合项目实际，精准开展对接，确保有条件的项目成熟一个落地一个。要全面梳理问题清单，统筹研究融资担保、项目审批等破题之策，坚持市县联动、专班跟进，组织集中办公，强化联审联批，开辟绿色通道，加强向上对接，全力推动项目尽快落地见效。

徐衣显、李新建、王军、孙延文、张玉杰、杨劭春、韩治群、牛刚、张汉智、宗国明等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 李东慧)