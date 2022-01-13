在交流中谋发展 郑洛绘“青年友好”同心圆

今年以来，洛阳青年驿站运营成效显著，成为展示洛阳青年友好型城市建设成果的亮丽窗口。今日上午，共青团郑州市委副书记赵静波带队到洛阳日报报业集团旗下洛阳网，交流学习洛阳青年驿站建设与运营经验。

今年以来，洛阳青年驿站运营成效显著，成为展示洛阳青年友好型城市建设成果的亮丽窗口。今日上午，共青团郑州市委副书记赵静波带队到洛阳日报报业集团旗下洛阳网，交流学习洛阳青年驿站建设与运营经验。共青团洛阳市委副书记万金龙陪同。

洛阳青年驿站项目由洛阳市委、市政府指导建设，于今年1月正式上线运营。目前，洛阳共建成青年驿站21处，床位数量1500余张，广受社会好评。共青团洛阳市委作为洛阳青年驿站项目重点组织实施单位，与洛阳网合作提升项目影响力。

现场，万金龙对洛阳青年驿站建设情况进行整体概述，赵静波以“百万大学生留郑计划”为切入点，围绕就业创业补贴等方面介绍郑州“青年人才新政”，双方就城市“青年友好”方面交流碰撞出火花。赵静波表示，吸引青年、留住青年是新时代城市发展的必要条件，郑州新政策的不断推出，坚定了青年创业者聚郑、兴郑的决心，而洛阳青年驿站作为服务于来洛求职青年的重点项目，建设成效快、影响范围广，对郑州进一步实现“青年友好”具有重要借鉴价值。

洛阳网工作人员就平台技术优化、运营管理、宣传推广三个方面，对洛阳青年驿站最新运营情况进行介绍。肩负彰显城市品格重任，洛阳网利用全媒体平台的力量，以青年驿站为抓手，向更多人展现出一个更加年轻、充满活力的“青春洛阳”。

如何建立工作专班？对接酒店有哪些注意事项？青年申请入驻驿站的相关要求……赵静波一行针对青年驿站建设与运营细节问题进行提问，共青团洛阳市委青年发展部负责人张宇果一一进行详细解答。张宇果表示，青年驿站项目“服务”与“监督”并存，共青团洛阳市委组织部充分发挥牵头作用，积极组织召开相关工作协调会，在深耕青年求职需求的同时，不断完善驿站监督机制，制定严格公正的驿站考评制度，形成了青年顺利入住、驿站全方位服务、城市面貌焕新的良性循环。

未来，共青团郑州市委、共青团洛阳市委双方将加强交流、分享经验，洛阳网将进一步强化全媒体运营，共同以最好的姿态，邀全国青年尽享城市发展新成果，为城市注入新动能。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸 文/图)