伊滨区市场监管局：强化助企发展理念 深入推行“包容审慎监管”

“收到不予处罚的消息，我们倍感温暖，今后一定会加强管理严格自查。”日前，伊滨区寇店镇某企业相关负责人感动地说。

“收到不予处罚的消息，我们倍感温暖，今后一定会加强管理严格自查。”日前，伊滨区寇店镇某企业相关负责人感动地说。

近日，伊滨区市场监管局工作人员在检查中发现，辖区一企业的一台起重机械逾期未检验。按照相关法律规定，应对该企业处3万元以上10万元以下罚款。在调查过程中工作人员了解到，受到疫情影响，目前该企业处于半停产状态，这台起重机械并未使用，未造成危害后果，如果予以处罚，将使企业经营雪上加霜。该局经过慎重研究，决定启动包容审慎监管程序，对企业不予行政处罚，并督促限期整改，消除安全隐患。

自“万人助万企”活动开展以来，伊滨区市场监管局不断强化助企发展理念，深入推行“包容审慎监管”，以柔性执法助力打造营商法治“软环境”，激发市场主体活力，建立市场主体轻微违法行为容错纠错机制，对违法、违规情节轻微且及时纠正、没有造成危害后果的市场主体，实行首次不罚、告诫到位、下不为例。同时，该局还对“四新”(新技术、新产业、新业态、新模式)市场主体设置监管“包容期”、纠错“观察期”、处罚“缓冲期”，优先采用辅导、建议、提示、告诫、约谈等柔性执法方式，引导督促市场主体依法经营。今年以来，该局已减轻处罚5起、免除处罚1起。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 上官兵）