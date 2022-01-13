洛阳市委人大工作会议召开

4日，市委人大工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面落实中央人大工作会议、省委人大工作会议精神，对加强和改进我市人大工作进行部署，推动新时代洛阳人大工作不断开创新局面，更好把人民代表大会制度优势转化为治理效能，为加快建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供有力保障。

市委人大工作会议召开

推动新时代洛阳人大工作不断开创新局面

更好把人民代表大会制度优势转化为治理效能

江凌讲话 杨骁主持 吴中阳出席

4日，市委人大工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面落实中央人大工作会议、省委人大工作会议精神，对加强和改进我市人大工作进行部署，推动新时代洛阳人大工作不断开创新局面，更好把人民代表大会制度优势转化为治理效能，为加快建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供有力保障。

市委书记江凌出席会议并讲话，市委副书记、政法委书记杨骁主持会议，市人大常委会主任吴中阳出席会议。

江凌指出，近年来，市委深入贯彻党中央、省委部署要求，全面加强党对人大工作的领导，支持和保证人大依法行使职权；全市各级人大及其常委会忠实履行宪法法律赋予的职责，为全市民主法治建设和经济社会发展作出了重要贡献。当前，洛阳已经站在新的历史起点上，全市上下正坚持以创新引领发展，加快建强副中心、形成增长极，努力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。把宏伟蓝图变成现实，需要发展更加广泛、更加充分、更加健全的全过程人民民主，充分调动全市人民的积极性主动性创造性。要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚定制度自信，以高度的政治自觉做好人大工作，充分发挥人民代表大会制度的优势，更好地汇聚起重振洛阳辉煌的磅礴力量。

江凌强调，要坚持党的全面领导，为做好人大工作提供根本保证。各级人大及其常委会要把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，各级党委要把习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为干部教育培训的重要内容，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽人大工作。各级人大的工作都要同党的基本理论、基本路线、基本方略和习近平总书记重要指示、党中央决策部署对标对表，各级人大及其常委会要找准人大工作服务全局的切入点，人大代表和人大机关党员干部要牢固树立党的意识，把坚决做到“两个维护”贯穿人大工作全过程各领域。要完善党委对人大工作全面领导制度，严格落实请示报告制度，完善督查考核机制，确保党对人大工作的全面领导落到实处。

江凌指出，要依法行使人大职权，把制度优势转化为治理效能。要提高立法工作质量，坚持党对立法工作的集中统一领导，注重在“小快灵”立法上下功夫，加强人大立法与行政立法的有效衔接，注重加强立法调研，加强立法能力建设，扎实推动地方性法规进入执法、融入司法、列入普法工作，以良法促进发展、保障善治。要持续加强和改进人大监督，加强对全局性工作的研究，紧扣党中央、省委、市委决策部署，强化对法律实施、经济工作、民生工作等领域监督；各级“一府一委两院”要增强对人大负责、受人大监督的意识，自觉把工作置于人大的有效监督之下。要深化重大事项决定工作，各级党委要健全协调机制，更好支持和保证人大依法行使决定权，各级政府要严格落实重大决策出台前向本级人大报告制度，各级人大及其常委会要完善讨论决定重大事项和项目的具体办法，不断提升决议决定的质量水平。要依法做好选举任免工作，各级党委要及时向本级人大常委会党组(乡镇人大主席团)通报相关人事安排和被推荐人选基本情况，各级人大及其常委会要严格人事任免程序、加强任后监督，不断推动人事任免监督工作制度化规范化，通过法定程序确保党组织人事安排得到实现。

江凌强调，要发挥好人大代表作用，让人民意志得到充分彰显。把好人大代表“入口关”，建立完善多层级、常态化学习培训交流制度，推动各级人大依法按规定向代表通报重要工作情况，完善代表履职评价体系和激励机制，真正把代表选好管好服务好。各级人大及其常委会要持续深化同代表的联系，积极探索“一府一委两院”和人大代表“双向约见”机制，进一步丰富代表联系人民的内容和形式，着力建好用好代表联络站等履职平台，不断密切国家机关同人大代表、人大代表同人民群众的联系。坚持“内容高质量、办理高质量”“既重结果、也重过程”原则，建立代表提出议案建议前沟通协调机制，完善代表议案建议处理工作机制，完善重要议案建议领导领衔督办机制和代表建议统筹督办、重点督办、常态督办工作机制，推动代表建议及办理情况向社会公开，不断提高代表议案建议办理工作质量。

江凌强调，要加强人大自身建设，将“四个机关”定位落到实处。加强政治建设，抓好政治理论武装，严肃党内政治生活，强化政治纪律、政治规矩，始终坚定人民代表大会制度自信。加强组织建设，优化市县人大常委会和专门委员会组成人员年龄、专业和知识结构，加强和规范各级人大专门委员会、常委会工作委员会设置，加强对县乡人大工作和建设的支持，把人大干部培养选拔纳入干部队伍建设总体规划。加强制度建设，加强人大机关制度建设，健全人大及其常委会、专门委员会议事制度，建立健全人大履职专家顾问制度，完善各级人大工作联系和交流制度，提升人大工作整体实效。要加强能力作风建设，结合“能力作风建设年”活动，持续锻造过硬本领、锤炼过硬作风，不断拓宽视野、更新知识，经常深入一线调查研究，着力察实情、出实招、办实事、求实效。

会议印发《中共洛阳市委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的实施意见》。

洛龙区委、栾川县委、新安县人大常委会、孟津区人大常委会、宜阳县城关镇人大主席团、涧西区长安路街道人大工委作了交流发言。

会议以视频会议形式召开，各县区设分会场。市委常委，市人大常委会党组副书记、副主任，市中级人民法院院长，市人民检察院检察长，市直有关部门负责同志等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 郭旭光 实习生 李沫霖)