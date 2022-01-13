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稳步推进！洛阳石化百万吨乙烯项目进展顺利
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.04 19:51

　　4日，记者从中国石化洛阳石化公司(简称洛阳石化)获悉，备受关注的洛阳石化百万吨乙烯项目前期工作进展顺利，正按照统筹计划稳步向前推进。

　　实施百万吨乙烯项目是洛阳石化结合河南周边市场需求及企业实际，通过落实“控炼少油增化”产业政策，推动企业转型高质量发展的重要举措。整体项目批复总投资260.2亿元，建成投运后，预计年营业收入200亿元，可实现税收18亿元。

　　“自今年年初中石化总部批复项目可行性研究报告后，我们积极启动总体设计，目前已具备上报总部审查条件，并完成工艺包谈判工作，各项前期工作进展顺利。”洛阳石化发展规划部负责人王培超表示。

　　此外，百万吨乙烯项目关于压覆矿、地震、稳评、地质灾害、职业卫生等领域的专项评价工作也已完成，环评、安全预评价等工作正按照统筹有序推进。

　　乙烯装置的规模、产量、技术水平标志着国家的石化工业水平。根据工作安排，洛阳石化后续将尽快启动百万吨乙烯项目基础设计、长周期设备订货以及工艺包编制。同时，该企业还在积极协助产业园区开展基础设施建设，推进下游招商引资，争取做到与乙烯项目同步规划、同步建设、同步投产，将推进百万吨乙烯项目建设作为产业高质量发展的强劲动能，加快打造上下游一体、产业链条完整、具有核心竞争力的中西部重要高端石化产业基地。

　　作为纳入《河南省“十三五”能源发展规划》的重点工程项目，承担向新郑国际机场输送航空煤油任务的洛阳—新郑国际机场航煤管道项目，也取得重要进展。

　　该项目关于穿越黄河工程防洪影响的评价报告近日获得批复，为后续项目基础设计批复及开工建设创造了有利条件。据悉，项目管道拟采用12个定向钻加深基坑连头方式穿越黄河河道，主槽穿越为大型穿越等级。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 王艳杰 通讯员 赵鹏钧 郭谦 关中昊）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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