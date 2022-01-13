3日，市委书记江凌深入新安县，调研黄河流域生态保护、“五星”支部创建、巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴等工作，强调要积极融入黄河流域生态保护和高质量发展战略，把开展“五星”支部创建与落实市委乡村振兴“151”工作举措有机结合起来，奋力开创乡村振兴新局面。

江凌到新安县调研时强调

积极融入黄河流域生态保护和高质量发展战略

以“五星”支部创建为引领推动乡村全面振兴

3日，市委书记江凌深入新安县，调研黄河流域生态保护、“五星”支部创建、巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴等工作，强调要积极融入黄河流域生态保护和高质量发展战略，把开展“五星”支部创建与落实市委乡村振兴“151”工作举措有机结合起来，奋力开创乡村振兴新局面。

小浪底大坝上游，滚滚黄河在新安的高山峡谷间汇成万顷碧波，处处山清水秀、生机勃勃。江凌沿着黄河生态廊道，察看黄河生态保护情况，强调要坚持生态优先、绿色发展，久久为功推进黄河生态保护，让黄河成为造福人民的幸福河。黄河神仙湾是串联在黄河生态廊道上的农文旅融合发展示范区。江凌走进园区察看文旅休闲业态，远眺林果采摘基地，鼓励返乡创业乡贤善于借力黄河生态廊道，用好独特生态资源，转变观念、打开思路、抓好运营，高标准打造户外运动基地，真正让绿水青山变成金山银山。

当下，新安乡村“五星”支部创建正如火如荼，争星晋级的氛围日益浓厚。江凌先后来到石寺镇窑院村、北冶镇刘黄村、石井镇介庄村，深入了解“五星”支部创建工作开展情况。他指出，要坚持“抓两头、带中间”，既注重强化示范引领、典型培育，又统筹抓好软弱涣散基层党组织整顿，以支部过硬引领乡村振兴；要加强党群服务中心阵地建设，因地制宜整合便民服务、日间照料、商业供销、农村金融等综合服务功能，让党群服务中心成为群众愿去想去的服务中心、活动中心和交流中心；要做实做细党员干部普遍直接联系群众制度，健全县乡村三级联动问题处理机制，用心用情为群众解难题、办实事，进一步密切党群干群关系，促进基层和谐稳定。

山水新安孕育了丰富的特色农产和旅游资源。刘黄村、介庄村等深化“三变”改革，通过土地流转、林地入股等方式，把荒山荒坡打造成林果基地。江凌鼓励基层干部积极推进土地流转，加快农业结构调整，充分对接龙头企业、合作社等新型经营主体，着力实现企业化经营、规模化发展。青要山镇依托生态资源禀赋，吸引宿联文旅等知名运营商落户。江凌走进“山水隐庐、青要山居”高端民宿，察看设施服务，鼓励运营商发挥专业优势，盘活乡村资源，加快打造高端民宿集群，引入更多彰显乡村韵味的沉浸式消费体验场景，助力乡村全面振兴。来到正村镇白墙村，得知村集体利用“三清两建”清收的闲置厂房，引导乡贤发展钧瓷、食品加工等产业，迅速壮大集体经济，江凌给予肯定，鼓励乡贤坚定发展信心，做大产业规模，完善利益联结机制，持续带动村集体和群众增收。

石寺镇是新安北部重点发展的中心集镇。江凌来到镇区，察看集镇规划布局、公共服务配套等情况，指出要深刻把握乡村演变规律和人口转移趋势，合理确定集镇建设规模，贴近群众布局社区体育公园等公共服务，强化乡村产业支撑，不断提升综合承载能力，促进更多农村人口向集镇集聚。

当前正值主汛期。江凌十分关注山区小流域治理和防汛工作。调研中，他沿着青要山镇畛河河谷行进，实地察看小流域“两清一护”治理成效，并登上青要山水库坝顶，检查水库运行、防汛责任落实等情况，强调要坚持人民至上、生命至上，加快推进小流域“两清一护”综合治理，科学做好水库调度管理，积极防范应对山洪地质灾害，全力确保安全度汛。

何伟、王军、韩治群、宗国明等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)