洛阳市委常委会召开（扩大）会议

1日，市委常委会召开(扩大)会议，传达习近平总书记近期重要指示精神，传达中共中央办公厅转发的《中央宣传部、中央组织部关于认真组织学习〈习近平谈治国理政〉第四卷的通知》，研究贯彻落实意见；会议还对做好党内法规和党委信息工作、党建工作、中华文明探源工程和夏文化研究传播工作、安全生产工作等提出要求。市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

市委常委会召开（扩大）会议

传达学习习近平总书记重要指示精神

部署学习《习近平谈治国理政》第四卷工作

会议对做好党内法规和党委信息工作、党建工作、中华文明探源工程和夏文化研究传播工作、安全生产工作等提出要求

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 吴中阳、杨炳旭列席

1日，市委常委会召开(扩大)会议，传达习近平总书记近期重要指示精神，传达中共中央办公厅转发的《中央宣传部、中央组织部关于认真组织学习〈习近平谈治国理政〉第四卷的通知》，研究贯彻落实意见；会议还对做好党内法规和党委信息工作、党建工作、中华文明探源工程和夏文化研究传播工作、安全生产工作等提出要求。市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

会议指出，要深入学习习近平总书记在中共中央政治局会议分析研究当前经济形势、部署下半年经济工作时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展工作。要用好地方政府专项债券资金，用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金，在扩投资、稳增长上实现更大作为。要以饱满精神状态开展工作，充分调动各方面积极性，为全国全省发展大局作出更大贡献。

就认真组织学习《习近平谈治国理政》第四卷工作，会议指出，各级党委(党组)要精心组织学习，注重学习实效，将《习近平谈治国理政》第四卷与第一卷、第二卷、第三卷作为一个整体，引导广大党员干部读原著学原文、悟原理知原义，真正做到虔诚而执着、至信而深厚。各级领导干部要以上率下，带头先学一步、学深一层，深刻感悟思想伟力，汲取真理力量，切实把学习成果转化为建强副中心、形成增长极的强大动力和实际成效。

会议传达了习近平总书记关于加强党内法规制度建设的重要指示和全国党内法规工作会议、全省党内法规和信息工作会议精神，研究我市贯彻落实意见。会议强调，党内法规制度建设是管党治党、提高党的执政能力和领导水平的重要举措。要做好党内规范性文件审核把关、备案审查和集中清理工作，确保法规制度精准科学、务实管用。要把好政治关，加强文件起草前的调查研究，注重加强工作统筹和法律政策衔接，切实把制度优势更好转化为治理效能。要强化党委信息主渠道地位，更好把握大局大势，全面增强信息收集、处理、报送能力，更好服务全市中心工作。

会议听取了今年以来全市全面从严治党、贯彻落实中央八项规定精神和整治形式主义为基层减负工作情况汇报。会议强调，要始终坚持问题导向，认真梳理突出问题，坚定不移推进全面从严治党，推动党的建设不断取得新成效。要以“五星”支部创建夯实基层党建，以“五联五促”活动强化机关党建，以事业单位重塑性改革为契机抓实事业单位党建，扎实推动党组织建设全面提升、全面过硬。要突出坚持“严”的主基调与激励干部干事创业相统一，突出“治已病”与“治未病”相统一，对顶风违纪的一律严肃查处，抓好“以案促改”，做实警示教育，营造风清气正、干事创业的浓厚氛围。要力戒形式主义突出问题，更好为基层干部松绑减负。

会议审议《洛阳市关于深化推进中华文明探源工程和夏文化研究传播工作的实施方案》。会议指出，洛阳作为著名古都，在中华文明探源工程中地位特殊、责任重大。要进一步增强责任感使命感，深化与中国社科院考古研究所合作，完善工作体制机制，积极推动考古力量整合协同，推动中华文明探源工程中取得更多丰硕成果。要做好夏文化宣传，提升二里头夏都遗址博物馆展陈水平，加强对出土文物和遗址的研究阐释和展示传播，推动洛阳在坚定文化自信、传承弘扬中华优秀传统文化中展现更大担当作为。

会议听取我市安全生产工作情况汇报，强调要统筹好发展和安全，狠抓工作落实，通过责任追究进一步压实企业法人责任，把排查出的各类风险隐患及时化解到位，加强人员密集场所消防安全，常态化抓好“九小”场所整治，抓实尾矿库安全隐患排查，抓好城市防汛能力提升工作，推动安全生产形势持续稳定。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 李东慧)