洛阳市收听收看河南省双拥模范城（县）命名暨双拥模范单位和个人表彰大会

8月1日，在庆祝中国人民解放军建军95周年之际，河南省双拥模范城(县)命名暨双拥模范单位和个人表彰大会召开。在收听收看全省会议后，我市立即召开会议，就贯彻落实全省会议精神，进一步做好我市双拥工作提出要求，不断巩固发展坚如磐石的军政军民团结良好局面。

巩固发展军政军民团结良好局面

共同谱写新时代双拥工作新篇章

江凌、徐衣显分别在省主会场和洛阳分会场参加河南省双拥模范城（县）命名暨双拥模范单位和个人表彰大会

8月1日，在庆祝中国人民解放军建军95周年之际，河南省双拥模范城(县)命名暨双拥模范单位和个人表彰大会召开。在收听收看全省会议后，我市立即召开会议，就贯彻落实全省会议精神，进一步做好我市双拥工作提出要求，不断巩固发展坚如磐石的军政军民团结良好局面。

省委常委、市委书记江凌在省主会场出席会议。市长徐衣显在洛阳分会场参加会议。

洛阳是驻军大市。近年来，全市上下深入学习贯彻习近平强军思想和习近平总书记关于双拥工作的重要论述，紧紧围绕党和国家工作大局、国防和军队建设全局，坚持“发展不忘拥军、发展更重拥军”，合力推进国防和军队建设，积极协调解决驻洛部队难题，持续加强双拥、后备力量建设等工作，军政军民团结良好局面进一步巩固，连续八次荣膺“全国双拥模范城”称号，连续九次荣膺“河南省双拥模范城”称号。在全省会议上，我市新安、洛宁、宜阳、栾川、伊川5个县被省委、省政府和省军区命名为“河南省双拥模范县”，并有一批双拥模范单位和个人受表彰。

受江凌同志委托，徐衣显代表市委、市政府和洛阳军分区等向我市受到命名表彰的双拥模范县、单位和个人表示热烈祝贺，向驻洛人民解放军全体指战员、武警部队官兵、军队文职人员、民兵预备役人员致以节日祝贺，向全市烈军属、伤残军人、退役军人、部队离退休干部和双拥工作战线的同志们致以诚挚问候，向所有关心支持国防和军队建设的社会各界人士和双拥贡献者、获奖者、参与者表示衷心感谢。

就做好我市双拥工作，徐衣显指出，一要深化思想认识，提高政治站位。深入学习贯彻习近平强军思想和习近平总书记关于双拥工作的重要论述，深刻认识加强国防和军队建设的极端重要性，不断增强做好双拥工作的思想自觉、政治自觉、行动自觉，进一步巩固军政军民团结大好局面。二要聚焦练兵备战，强化服务保障。健全完善全市双拥系统拥军支前应急应战机制，不断改进和提升服务保障的主动性、实效性，共同提升练兵备战水平。三要加强国防动员，建强后备力量。加强党管武装工作，抓好基干民兵训练，提高兵员征集质量，加强全民国防教育，提升国防动员能力，努力构建与经济社会发展相适应、与打赢现代战争相匹配的新时代国防动员体系。四要突出“急难愁盼”，解决“三后”问题。倾力做好随军家属就业、军人子女入学、退役军人安置、优抚政策落实等工作，解决好部队官兵后顾之忧。五要发挥部队优势，支援地方建设。希望驻洛部队积极参与驻地巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴等工作，深入开展结对援建、医疗帮扶、平安创建等工作，在抢险救灾、应急处突、助困解难等方面贡献更大力量。六要深入双拥共建，打造洛阳品牌。着力构建“大双拥”格局，持续走在全省前列，探索“政府搭台、上下贯通、军地互动、社会参与”模式，全面开展“同心铸国防”社会化拥军活动，扩大军地军民共建覆盖面，共谱洛阳双拥工作新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

李杏、刁国泰、张武清，市双拥工作领导小组成员单位主要负责同志，我市受命名表彰的双拥模范城(县)军地代表、双拥模范单位和个人代表等在洛阳分会场参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)