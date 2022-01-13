洛阳市委常委会召开（扩大）会议

1日，市委常委会召开(扩大)会议，传达学习习近平总书记在省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大”专题研讨班上的重要讲话精神，交流学习心得体会，安排部署我市学习宣传贯彻工作。市委书记江凌主持会议并讲话，徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

市委常委会召开（扩大）会议

传达学习习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话精神

江凌主持并讲话 徐衣显、杨骁出席 吴中阳、杨炳旭列席

1日，市委常委会召开(扩大)会议，传达学习习近平总书记在省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大”专题研讨班上的重要讲话精神，交流学习心得体会，安排部署我市学习宣传贯彻工作。市委书记江凌主持会议并讲话，徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

会议传达了习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话精神，吴中阳、杨炳旭、何伟、李保国、孙延文作了交流发言。

会议指出，习近平总书记在专题研讨班上的重要讲话，深刻阐述了过去5年工作和新时代10年的伟大变革，深刻阐释了新时代坚持和发展中国特色社会主义的重大理论和实践问题，深刻阐明了未来一个时期党和国家事业发展的大政方针和行动纲领，为开好党的二十大奠定了重要的政治基础、思想基础、理论基础。我们要深刻学习领会习近平总书记重要讲话精神，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移以中国式现代化推进中华民族伟大复兴，在奋力谱写全面建设社会主义现代化国家崭新篇章中展现洛阳担当。

会议强调，学习领会习近平总书记重要讲话精神，要做到“四个必须”。一是必须更加坚定自觉地做到“两个维护”。既深刻认识党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，更深刻认识新时代党和国家事业之所以取得历史性成就、发生历史性变革，最根本的原因在于有习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心掌舵领航，在于有习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，更加坚定自觉地维护习近平总书记的核心地位，更加坚定自觉地学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决把“两个维护”落实到行动上。二是必须高举中国特色社会主义伟大旗帜。深刻认识坚持和发展中国特色社会主义是我们党改革开放以来全部理论和实践的鲜明主题，在面对百年未有之大变局中，一以贯之坚持和发展中国特色社会主义，坚持不懈推进和拓展中国式现代化。三是必须赢得新时代发展的战略主动。坚持“发展是硬道理”，着力解决发展不平衡不充分问题。深刻领会习近平总书记关于立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的重要论述，在新一轮机遇性竞争性重塑性变革中赢得战略主动、发展先机。准确把握发展动力极化、地区发展差异化、区域发展一体化的新态势，加快推动副中心城市建设，走好差异化发展之路，加强区域合作，开展产业共建，实现联动发展。更加注重统筹发展和安全，积极防范化解各类风险，为高质量发展创造安全稳定的社会环境。四是必须永葆“赶考”的清醒和坚定。持之以恒推进全面从严治党，把各级党组织锻造得更加坚强有力。加强党的组织建设，把“五星”支部创建、基层干部普遍直接联系群众制度结合起来，不断夯实党的执政根基。加强干部系统培训，不断提升党员干部现代化建设的能力素养。突出坚持“严”的主基调与激励干部干事创业相统一，突出“治已病”与“治未病”相统一，进一步凝聚党员干部担当作为、干事创业的浓厚氛围。

会议指出，学习好、宣传好、贯彻好习近平总书记重要讲话精神，是一项重大政治任务。要及时开展学习，全市各级党委(党组)要组织好专题学习，深刻领悟精神实质，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来。要提升宣传质效，针对不同群体，创新宣传方式，紧密结合新时代10年的伟大变革、洛阳10年来发生的重大变化、城乡群众生活中的点滴变化，让大家进一步坚定“四个自信”，更加发自内心地拥戴习近平总书记的核心地位，拥护党的领导。要加强理论阐释，组织专家学者结合新时代坚持和发展中国特色社会主义的重大理论和实践问题，联系洛阳发展实际，深入解读习近平总书记重要讲话中蕴藏的重要理念、重要观点、重大判断，推动学习宣传更加入脑入心。要搞好学习转化，把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神同当前正在做的事情结合起来，把我们洛阳自己的事情办好，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

会议强调，要扎实抓好防汛工作，聚焦解决好城市内涝突出问题，统筹好工程措施和非工程措施，加强气象精准预报预警，严格执行应急响应举措，确保不发生人员伤亡事故。要用好政策性金融，在不增加政府债务的基础上，更好发挥平台公司作用，积极争取国开行、农发行等政策性金融和政府专项债券支持，加快补齐教育、医疗、重大基础设施建设等领域短板问题，为未来发展赢得主动。要抓好招商引资和关键产业项目落地，加快推动重点招商项目尽快开工，不断夯实高质量发展产业根基。要确保社会大局安全稳定，把维护政治安全摆在首位，抓实抓细常态化疫情防控，聚焦“控新、治旧、防变”做好信访工作，及时研判化解各类风险，切实把“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求落到实处。

在洛副市级以上领导、市直有关部门主要负责同志等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)