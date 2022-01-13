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江凌带队拜访省直有关厅局和金融机构 徐衣显参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.29 21:10

加强对接 深化合作
助推洛阳副中心城市建设
江凌带队拜访省直有关厅局和金融机构 徐衣显参加

　　7月29日，市委书记江凌带队到郑州拜访省直有关厅局和金融机构，深入沟通对接相关工作。市长徐衣显一同参加。

　　在省自然资源厅，江凌与省自然资源厅厅长陈治胜等举行工作会谈，双方围绕国土空间规划编制、“三区三线”划定、全域土地综合整治等工作进行深入交流。在中国农业发展银行河南省分行，江凌与农发行首席风险官兼河南省分行行长李小汇等举行会谈，双方就持续深化拓展政银合作，用好用活政策性金融工具，持续加大对洛阳重大项目和乡村振兴的融资支持等达成广泛共识。在省发展改革委，江凌与省发改委主任马健等举行工作会谈，就积极推动大乙烯、呼南高铁焦洛平段等重大项目前期工作，助推传统产业转型升级，深化“三个一批”项目建设活动、着力打造国家货运枢纽等进行深入交流。在省水利厅，江凌与省水利厅党组书记刘正才等举行工作会谈，就着力优化水资源配置、提升城市防汛能力建设、做好水库周边地质灾害防治等工作进行深入沟通。

　　会谈中，江凌、徐衣显代表市委市政府，对省直厅局和金融机构长期以来给予洛阳副中心城市建设的支持帮助表示感谢，并介绍了洛阳经济社会发展有关情况。江凌表示，希望省直厅局和金融机构一如既往关注洛阳、关心洛阳，为洛阳改革发展提供更多指导和帮助。洛阳将只争朝夕、提高效率，加强对接，与各家单位协力而为，共同为实现“两个确保”，谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章作出更大贡献。

　　四家单位主要负责同志对去年以来洛阳坚持以创新引领发展，加快建强副中心、形成增长极的成绩给予高度评价，对洛阳经济社会发展呈现的良好态势表示祝贺。大家一致表示，洛阳作为中原城市群副中心城市，在全省发展大局中地位十分重要，将积极发挥各自优势，在政策支持、要素保障、项目建设、金融服务等领域给予洛阳更多倾斜、提供有力保障，助推洛阳副中心城市建设提速提效。

　　市领导李新建、王军、孙延文、张玉杰、韩治群、宗国明等分别参加相关活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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