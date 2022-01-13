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江凌与中科院院士、清洛基地首席科学家雒建斌举行工作会谈 汪家道、徐衣显参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.29 09:59

江凌与中科院院士、清洛基地首席科学家雒建斌举行工作会谈
汪家道、徐衣显参加

　　28日，市委书记江凌与来洛考察的中国科学院院士、清洛基地首席科学家、清华大学学术委员会副主任委员雒建斌举行工作会谈，围绕深化洛阳与清华大学合作，着力提升清洛基地建设发展水平进行深入交流，达成广泛共识。

　　双方一致认为，进入新发展阶段，创新能力决定城市发展水平。当前，洛阳正在抢抓构建新发展格局战略机遇，坚持以创新引领发展，深化与清华大学在内的一流高校院所的产学研合作，积极引进培育新型研发机构、高水平孵化载体，着力打造平台型创新城市。清洛基地成立6年来，积极发挥新型研发机构的体制机制优势，立足洛阳发展所需，积极对接清华大学创新资源，探索形成“平台+投资孵化+实业”的运营模式，为洛阳创新发展作出了积极贡献。面向未来，洛阳和清华大学将持续深化合作，发挥各自优势，协力助推清洛基地深化改革、加快发展，推动更多科研成果在洛转化，不断厚植创新发展新优势，开创校地合作共赢新局面。

　　清华大学机械工程系主任、清华大学天津高端装备研究院院长汪家道，清洛基地执行主任马明星，市领导徐衣显、王军、牛刚、任丽君等参加会谈。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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