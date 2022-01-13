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洛阳市召开全国文明典范城市创建工作调度会暨市文明委全会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.29 09:26

我市召开全国文明典范城市创建工作调度会暨市文明委全会
抓好社区创建 落实长效机制
把以人民为中心的发展思想落到实处
江凌讲话 徐衣显主持

　　28日，我市召开全国文明典范城市创建工作调度会暨市文明委全会，总结上半年全市文明城市创建工作开展情况，进一步统一思想、凝聚共识，明确任务、压实责任，推动全国文明典范城市创建工作再上新台阶。

　　市委书记江凌出席会议并讲话。市长徐衣显主持会议，并对贯彻落实会议精神提出要求。

　　江凌指出，要提升政治站位，切实增强创建全国文明典范城市的使命感责任感，更加注重思想政治引领，更加注重群众实际感受，更加注重解决“里子”问题，把思想政治引领和思想道德建设摆在首要位置、贯穿工作始终，全面推进城市基础设施升级，有效解决群众反映突出的短板问题，把以人民为中心的发展思想落到实处。

　　江凌强调，要坚持问题导向，着力解决好城市管理秩序、背街小巷治理、标识标牌设置等突出问题。要树立更高标准，认真对照全国文明典范城市创建要求，推动创建工作持续争先晋位。要深入研究文明城市测评体系，着力补短板、强弱项，统筹推动市民思想道德素质、社会文明程度、城市治理水平提升。要持续转变工作作风，各级党政主要领导率先垂范，一级带着一级干，带动广大党员干部养成深入具体扎实研究和推进工作的良好习惯。要做细基础工作，对照创建标准，列出任务清单，逐一梳理问题、明确节点，落实责任、加强督查，有效解决城市管理顽疾，不断提升人民群众生活品质。

　　江凌强调，要抓牢社区创建，把社区创建作为文明城市创建的主要抓手，调动更多社区群众参与其中，让群众看到身边发生的变化，不断提升群众获得感幸福感满意度。要积极发动群众参与环境整治，善用社区人才，善于动员群众，引导群众自我教育、自我服务、自我管理，形成共建共治共享的良好格局。要坚定不移推进公共服务进社区，紧盯文化、体育、养老、教育等美好生活需要，用好社区平台，对接社会资源，有效补上社区服务短板，提升社区生活品质，让群众就近享受高水平公共服务。要建好社区志愿组织、自治组织、自乐组织，不断把志愿服务引向深入，引导居民共同参与文明创建，推动小区治理由传统方式向现代方式转变。

　　江凌强调，要落实长效机制，持续转变作风，推动文明创建工作落实落细。要抓好常态化测评，完善日常测评检查机制，每季度通报测评结果，梳理分解问题清单，层层压实整改责任，确保存在问题有效解决、逐一销号。要加强常态化管理力量，整合各部门资源，加大管理力量投入，策划组织志愿服务，提升城市管理精细化水平。要用好网格化管理机制，在发挥好网格员作用的同时，努力调动群众积极性，依托智慧城管平台，让更多群众争当“网格员”、反映身边事，推动城市管理问题及时发现、及时解决，形成人人支持文明创建、人人参与城市管理的浓厚氛围。

　　会议传达学习了中央文明办对今年全国文明城市测评工作的新要求，通报全国文明典范城市常态化创建工作第二季度考评情况，分析当前创建工作中存在的主要问题，对做好下步重点工作提出要求。市住建局、市城管局、市商务局、市公安局先后作了交流发言。

　　王飞、王军、张玉杰、徐新、杨劭春、张武清、牛刚、王敬林等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 郭旭光 实习生 李沫霖)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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